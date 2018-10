Firmé convenio bajo presión, asegura líder sindical del Ayuntamiento de Escuinapa

Jaime Lizárraga Rojas asegura que el domingo podría ser destituido

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento, Jaime Lizárraga Rojas, dijo desconocer el convenio establecido con el Municipio en la negociación del Contrato Colectivo, aunque aseguró haberlo firmado.

“La negociación la hizo el Secretario General adjunto (Lázaro Isaías Hernández) con un cargo que ya no tenía, porque él es secretario de Finanzas, así lo votó la asamblea, al final firmé el convenio presionado”, expresó.

Cuándo se le llamó para volver a firmar el convenio, agregó, porque una de las nuevas plazas no quería estar como chofer, ya no firmó, pues ya había tenido la asesoría jurídica sobre el tema.

No firmó, mencionó, porque no hay acuerdos, ya que no se benefició a la base, no hubo aumento de salario como lo solicitaron y se obtuvieron siete nuevas plazas laborales.

Lizárraga Rojas comentó que teme perder su trabajo, porque será enviado a la asamblea el próximo domingo para que se vote su destitución, por lo que ha solicitado el apoyo de la Federación de Sindicatos del Estado.

“Me enfrento a una destitución el domingo, pero es ilegal la forma en que lo quieren hacer”.

Comentó que fue votado para ser dirigente tres años y su periodo inició en enero de 2017, por lo que no puede terminar aún.

El problema que mantiene dividido al Sindicato del Ayuntamiento es una situación amorosa de Hernández López, desde diciembre pasado, al solicitar el cambio de lugar de trabajo con una nueva pareja, mientras su cónyuge también forma parte del Sindicato y la mesa directiva, señaló.

Apoyarán a Lizárraga Rojas

Por su parte, Alfredo Pérez Camarena, hijo putativo de Lázaro Isaías Hernández López y miembro de la Federación de Sindicatos del Estado indicó que apoyarán Lizárraga Rojas, pues es ilegal la forma en que se dio la negociación del Contrato Colectivo.

“Lázaro (Isaías Hernández) está haciendo doble función, renunció a la Secretaría Adjunta y pasó a ser secretario de Finanzas desde 2017, ya se están haciendo las denuncias penales, el Comité está dividido, pero la Federación está arropando al Secretario General”, dijo Pérez Camarena en rueda de prensa.

La Federación arropa debido a que se da cuenta de las cosas que pasan y al no firmar Jaime Lizárraga Rojas el Contrato Colectivo esté es inexistente, y la otra administración pública que entre puede desconocerlo.

“La Asamblea puede tener razón mientras no contraponga a la ley”.

Pérez Camarena comentó que no cae en conflicto de interés al estar defendiendo a Lizárraga Rojas, quien está con parte del comité del que forma parte su mamá Reyna Camarena, pues apoya como Federación y debido a que el asesor jurídico del Sindicato del Ayuntamiento está del lado de Hernández López.