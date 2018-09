Firmino rescata al Liverpool y les da el triunfo con gol de Ãºltimo minuto

FUTBOL

Firmino rescata al Liverpool y les da el triunfo con gol de último minuto

Los Reds se imponen al París Saint Germain, que logró reponerse de dos anotaciones de desventaja, pero al final sufrió el revés

Noroeste / Redacción

LIVERPOOL._ El subcampeón de la UEFA Champions League no perdió su futbol encantador y, aunque tuvo que hacerlo de último minuto, Liverpool sacó el triunfo en casa 3-2 ante otro de los llamados a ser gran protagonista del torneo, el PSG.

Los Reds demostraron que cuentan con uno de los proyectos más alentadores de Europa, en un juego donde hicieron ver mal al millonario de París, ese equipo que invierte mucho dinero cada mercado de pases y que exigió poco al arquero Alisson Becker.

El cuadro local presionó y asfixió a los parisinos en Anfield, un estilo de juego característico de Jürgen Klopp y que les favoreció. El portero Alphonse Areola, titular ante la suspensión que arrastra Gianluigi Buffon, tuvo que emplearse desde el minuto 5 al sacar un remate bravísimo de Virgil Van Dijk.

El marcador lo abrió Daniel Sturridge producto de esa presión con un centro de Andy Robertson desde la banda izquierda al minuto 30.

Solo pasaron seis minutos y James Milner anotó de penal luego de que de Juan Bernat cometió falta sobre Georginio Wijnaldum en el área. No obstante, Thomas Meunier descontó por la visita con un remate vistoso y efectivo al 40’, mismo que no debió de contar por fuera de juego de Edinson Cavani, pero en la Champions no hay VAR.

Los dirigidos por Klopp bajaron el ritmo en la parte complementaria, pero no cedieron la posesión del balón, con un PSG que pocas veces rebasó el mediocampo y cuando lo hizo, apareció Mbappé para igualar el encuentro al 83’ tras un error en salida de Salah.

Sin embargo, Roberto Firmino le dio la victoria al Liverpool sobre la hora, cuando el equipo se veía errático y sin oportunidad de anotar, pero el brasileño se inventó una jugada y con un disparo cruzado anotó al 92’.