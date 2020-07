Fiscal de Guanajuato le responde a AMLO: 'No voy a renunciar'

MÉXICO._ “No voy a renunciar porque sería defraudar al Poder Legislativo y porque represento a una institución”, dijo este viernes el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, quien fue presionado por Ernesto Prieto Gallardo, Diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien le echó en cara la falta de control de su Fiscalía ante el crimen.

El Legislador de Morena también se remitió a la sugerencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que es necesario “limpiar” las instituciones de justicia en esa entidad y, en particular, a la Fiscalía, donde Zamarripa Aguirre tiene ya 11 años como titular.

“No es un tema personal”, dijo el Fiscal, “represento a una institución con un gran equipo de personas y profesionales”.

Zamarripa, conocido como el “Fiscal carnal” en Guanajuato, llegó a la ahora extinta Procuraduría General de Justicia de esa entidad en febrero de 2009, y fue nombrado por el entonces Gobernador, el panista Manuel Oliva.

Luego, fue ratificado en el puesto en el Gobierno del también panista Miguel Márquez Márquez, y en 2018 el actual Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo propuso como Fiscal General de Justicia del Estado –con una duración de 9 años–, en medio de manifestaciones y severas críticas.

En los últimos días, Zamarripa Aguirre ha estado en el centro de las críticas no sólo del Presidente López Obrador, sino también por parte de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), quien incluso dijo que investigará a la institución que encabeza por los constantes yerros en la procuración de justicia.

Con más de 14 mil 632 personas asesinadas, sólo entre enero y mayo del presente año, Guanajuato se ubica como el estado más violento del país, pues concentra el 13 por ciento del total de los homicidios dolosos.

En las últimas dos semanas, Guanajuato ha sido escenario de matanzas y de enorme polémica por no poder armar un caso para detener en prisión a socios e incluso a los padres de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, quien es señalado como el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

La mala integración de carpetas de investigación que arrojan como consecuencia la liberación de detenidos, por falta de suficientes elementos, es otro de los descontentos que se agregan a la lista de quejas contra Carlos Zamarripa.

AMLO: NO ESTÁ BIEN

El pasado 1 de junio, durante su conferencia matutina, López Obrador pidió al Gobernador de Guanajuato realizar cambios en las instituciones encargadas de la procuración de justicia para evitar que la violencia siga azotando a los habitantes de la entidad

“Entonces se dan casos como estas detenciones y luego jueces liberan a los presuntos delincuentes porque tardó en llegar la orden de cateo o tardó en llegar la orden de aprehensión y eso da motivo, pretexto para liberar a presuntos delincuentes. De modo que se tiene que llevar a cabo una limpia y la tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato porque no está bien. El pueblo de Guanajuato no merece vivir la zozobra en vilo por la violencia”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal indicó que los cambios los tienen que decidir las mismas autoridades de Guanajuato, sin embargo, consideró que quien “lleva 12 años en el cargo y tiene estos resultados es como si no me aprobaran como Presidente y yo alegara que me dijeron que hasta el 24 y me quedo campante, cuando la gente no me respalda”.

Tras puntualizar que los señalamientos no se tratan de “un asunto personal” contra el mandatario de Guanajuato, criticó que la entidad esté en una espiral de violencia, sobre todo en homicidio doloso. “No es normal”, dijo.

Además de ser el estado más violento, Guanajuato también es la entidad en la que más elementos policiales han sido asesinado. Foto: Luis Ramírez, Cuartoscuro

“Yo les he comentado que de todos los homicidios que se cometen en el país, del 15 al 20 por ciento se llevan a cabo en Guanajuato. Es un asunto completamente atípico. Son muchos homicidios. Ayer, les voy a mostrar, es de los días con menos homicidios en el país, claro ha habido días más bajos, pero aún ayer que fueron pocos, estuvo abajo de la media el número de homicidios, primer lugar Guanajuato”, comentó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano señaló que ayer se registraron 73 homicidios dolosos en el país, sólo en siete entidades no se reportó ninguno. “En Guanajuato 10 de los 73, 14 por ciento. Hay veces que llega al 20 por ciento”, agregó.

A la par, apoyó el posicionamiento del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para analizar el comportamiento de la Fiscalía estatal en el caso de la madre de José Antonio Yépez, “El Marro”.

“¿Dónde está la democracia? ¿No es el pueblo el que manda? En política cuentan los resultados. Entonces un llamado a las autoridades de Guanajuato de manera respetuosa de su soberanía para que tomen cartas en el asunto y desde luego que la Fiscalía tiene que hacer lo propio y yo respaldo las declaraciones y los puntos de vista del Fiscal General Alejandro Gertz Manero”, afirmó AMLO.

El 30 de junio, Gertz dijo en el programa “Los Periodistas” de La Octava que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato y Rodríguez Vallejo se equivocan al responsabilizar a la Fiscalía General por el trabajo que ellos no hicieron en el arresto de los familiares de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

El Fiscal se refirió a la liberación de María Eva “N” y de Rodolfo “N”, madre y padre de “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, quienes fueron capturados por la Fiscalía guanajuatense el 20 de junio, pero que quedaron libres el fin de semana pasado.

“Qué tiene que ver la facultad de atracción con una conducta derivada de una orden de cateo del fuero común, que el propio fuero común cuando se la llevan les dice que ‘la incumplieron y se cometieron toda clase de ilegalidades’. Dígame usted, ¿usted cree que esa es la manera de tratar a la población y de tratar asuntos tan serios como son éstos?”, dijo Gertz Manero al referirse, en entrevista, a los señalamientos del Gobernador Rodríguez Vallejo, quien dijo que la FGR “debió atrae el caso” para que, además de la madre y el padre de “El Marro”, otras 29 personas arrestadas permanecieran en prisión.