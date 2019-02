Fiscalía aclara que muerto en maleta no estaba en crucero, sino en barco en reparaciones

El implicado, un ciudadano brasileño, ya fue puesto a disposición de Juez de Control

Noroeste / Redacción

La Fiscalía General del Estado aclaró que el hallazgo de una persona muerta en una maleta, el domingo, no fue en un crucero turístico, sino en una embarcación que tiene un mes atracada en los muelles por reparaciones.

"Entonces únicamente quiero precisar que efectivamente la persona fue encontrada sin vida en el interior de uno de los camarotes y estaba efectivamente en una maleta, sí está identificada, nada más que el nombre no lo traigo ahorita a la mano, no es un crucero, no es nada, es un barco que está en remodelación y está ahí parado".

El entrevistado dijo que lo que puede mencionar es que tanto la persona privada de la vida como el ahora detenido como probable responsable de este homicidio, eran personas que trabajaban en la remodelación de la citada embarcación.

"Lo que yo sí puedo decir es que eran dos personas que trabajaban en la remodelación, ya el resto es parte de la secrecía que debo guardar y el debido proceso que se debe estar, el principio yo debo mantenerlo en reserva porque la investigación está en su curso, uno de ellos es extranjero, está la persona en calidad de detenida (el probable responsable)", continuó.

"Fue muerte por asfixia".

Flores Salazar reiteró que por este caso se integró la respectiva carpeta de investigación y el ciudadano extranjero fue puesto a disposición del Juez de Control, para que le determinen si se le dicta o no auto de sujeción a proceso por el delito de homicidio.

Por ello, dijo el vicefiscal, ya se puso a disposición del Juez de Control el ciudadano brasileño señalado como probable responsable de asesinar a su compañero de trabajo, en el interior de un barco en reparación, en este puerto.