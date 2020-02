Fiscalía alemana investiga a Lozoya y esposa por lavado; lo visitará su padre en prisión

Los vínculos con Alemania de Lozoya Austin no se limitan al ámbito de lo familiar, toda vez que su esposa es ciudadana alemana, miembro de la familia fundadora del gigante productor de jugos de frutas Eckes-Granini.

La Fiscalía de Múnich, en Alemania, inició una investigación formal en contra de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y su esposa Mariella Helene Eckes, por el presunto delito de lavado de dinero.

Tras meses de investigaciones preliminares, según confirmó a la revista mexicana Proceso la propia institución alemana, se encontraron elementos suficientes para dar inicio al sumario en contra del ex funcionario federal mexicano y su esposa.

El hecho de que Lozoya Austin se encuentre de momento detenido en España y probablemente sea extraditado a México no es motivo para frenar el proceso que ahora se le sigue en Alemania, el cual podría durar meses, señaló al medio de comunicación mexicano la vocería de la Fiscalía de Múnich.

Según reveló en julio del año pasado el diario muniqués Süddeutsche Zeitung, Lozoya Austin forma parte de cuando menos dos empresas alemanas: All-ME Hamburg y ELMO-Wolfsburg, ambas con sede en Múnich.

El ex director general de Pemex fungió entre junio y septiembre de 2016 como gerente de All-ME Hamburg GmbH, con poder de representación exclusivo y con la facultad para celebrar transacciones en nombre de la empresa, cuyo giro es la participación, adquisición y propiedad de activos inmobiliarios, además de estar clasificada por las autoridades alemanas como una sociedad de participación financiera o holding.

Siempre según Proceso, en el caso de las empresas ELMO Wolfsburg Potsstr. 6 GmbH y ELMO Wolfsburg Rothenfelde Str. 4.18 GmbH, Lozoya Austin también fungió en distintos momentos como gerente de ambas, entre abril del 2012 y septiembre del 2016.

El giro de estas dos últimas compañías se relaciona con la "adquisición, tenencia, administración y explotación de participaciones y bienes de todo tipo, prestación de servicios realizados con los mismos, en la medida en que no se requiera una aprobación oficial, así como la asunción de la dirección y representación en otras empresas".

De momento la ubicación física de Mariela Eckes –a quien según Proceso la fiscalía alemana también investiga- es desconocida junto con la de la hermana Lozoya Austin, Gilda Susana, quienes desde julio del año pasado se encuentran también bajo investigación de las autoridades mexicanas.

VISITA ABOGADO MEXICANO A LOZOYA EN PRISIÓN ESPAÑOLA

El abogado mexicano Javier Coello Trejo visitó este miércoles 19 de enero al ex director general de Pemex, en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, donde se encuentra Lozoya Austina desde la semana pasada tras ser detenido.

El litigante aseguró que el ex funcionario federal mexicano "se encontraba bien", y agregó que se encontraban en búsqueda de un abogado español. Sin embargo, según lo reportó la agencia Europa Press, Coello Trejo declinó hacer declaraciones sobre la estrategia que seguirá.

"Lo encontré bien, estoy impresionado de lo bien que están las cárceles españolas, no se parecen en nada a las nuestras. [Lozoya] ha sido tratado con respeto, está tranquilo", dijo el litigante mexicano en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

"Platicamos bastante, revisamos bastante, y él me dijo que viera tal y tal despacho, y él tomará la decisión [de una posible contratación], lo que me interesaba es su salud, está bien", comentó Coello Trejo en la entrevista radiofónica.

"[Me dijo] que no hiciera ninguna declaración. A mí me hubiera gustado que me diera autorización, pero yo tengo que hacer lo que él ordene", comentó el abogado mexicano, quien abundó que hasta el momento no tienen ninguna notificación de que Lozoya Austin vaya a ser trasladado a Madrid, como lo adelantó ayer martes 18 de febrero, la autoridad de Instituciones Penitenciarias española.

"No será trasladado, [al menos] todavía no hay notificación. Creo que sería en una segunda audiencia o como lo disponga el sistema penitenciario", por tanto, dijo, él y los otros abogados lo visitarán mañana jueves. "Nos autorizaron para entrar mañana otra vez", afirmó Coello Trejo.

Por otra parte, el abogado mexicano comentó que habrá una apelación en puerta, pero que eso lo tendrá que ver el despacho o abogado español que se encargue de la defensa, que deberá estar colegiado en Madrid. "Si eso lo tiene que ver el abogado [español], veremos a dos o tres despachos y veremos ya la estrategia", insistió.

"Tenemos 45 días para que se pida la formal extradición. Vamos a ver con los abogados, nosotros vamos a regresar a México. y los [abogados] que él decida llevarán el caso de la extradición", agregó Coello Trejo, quien confirmó que esta misma semana Emilio José Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, visitará a su hijo en la prisión de Málaga.

Lozoya Thalmann de 71 años de edad, es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Y fungió como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Secretario de Energía, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El 18 de febrero se informó que el ex director general de Pemex, de 45 años de edad, será trasladado de su actual reclusión en una cárcel de la ciudad de Málaga a otra de la capital española Madrid, debido a cuestiones administrativas.

Las decisión fue tomada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias española, con el objetivo de que el ex funcionario federal mexicano esté cerca de la Audiencia Nacional de España, encargada de su proceso de extradición solicitada por las autoridades mexicanas.

Según lo informó la agencia Europa Press en un despacho, la fecha del traslado de Lozoya Austin aún no se ha determinado, pero sería en pocos días y lo más probable es que sea a Soto del Real, un centro de referencia de la Audiencia Nacional.

El ex funcionario federal mexicano se encuentra internado en el módulo cinco de la prision de Alhaurín de la Torre, en Málaga, destinado a quienes ingresan por primera vez a un centro de este tipo.

Las autoridades del centro carcelario decidieron aplicar las normas habituales de seguridad, y le destinaron una celda de unos nueve metros cuadrados, que podría albergar a otra persona, pero que en este caso usa sólo Lozoya Austin.

Las instalaciones de la celda son de hormigón, excepto la litera con dos camas, además de un lavabo, un inodoro y una mesita. En Alhaurín de la Torre la rutina cotidiana empieza a las 8:30 horas con el desayuno y actividades optativas. A las 13:30 se les cita para la comida y la cena a las 19:30 horas.

El director general de Pemex fue detenido cuando descendía de un taxi, la mañana del miércoles 12 de febrero, en los alrededores de la urbanización de lujo de La Zagaleta, en la Costa del Sol, en Málaga, según lo informó la Policía Nacional de España.

El ex funcionario federal -quien estaba prófugo de la justicia desde mayo del 2019 y sobre quien pesaba una orden de búsqueda y captura internacional- es acusado por las autoridades mexicanas por delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, además de un fraude por 280 millones de dólares.

“Efectivamente después de un largo peregrinar con la orden de aprehensión y con Interpol y en este caso de la policía española; logramos la detención”, dijo el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Por su parte, en entrevista por separado para ese mismo espacio radiofónico, el abogado Javier Coello Trejo, dijo que la noticia de la detención del ex funcionario federal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto hasta febrero del 2016, fue “como balde de agua fría”.

“Agotaremos todas las pruebas en el juicio de extradición. Me cayó como balde de agua fría. Ni modo, así es esto. Tenemos las pruebas, desahogaremos las pruebas que la justicia mexicana no nos permitió desahogar. Tendré que hablar con él y me tendré que ir a España”, detalló el litigante.

“En el caso de Lozoya, [su detención] si se complicó más por sus vínculos con sus familiares en Alemania y la nacionalidad de su esposa, hizo que la investigación se complicara mucho”, abundó Gertz Manero en otra entrevista.

Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional de España, determinó el jueves 13 de febrero, prisión provisional incomunicada para el licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y también abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El magistrado tomó declaración al ex funcionario federal mexicano por videoconferencia, desde Málaga, debido a que aún no ha sido trasladado a Madrid. El ex director general de Pemex no aceptó la extradición al ser reclamado por el Gobierno de México.

El juez decidió enviar a prisión al ex Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, por riesgo de fuga, al no tener arraigo laboral, ni de domicilio en España, país en el que llevaba tan sólo dos días al momento de su detención.

Moreno destacó que en el momento de la detención, el ex director general de Pemex se identificó con un nombre falso (Jonathan Solis Fuentes), y que la gravedad de la pena que se le puede imponer a Lozoya Austin es de hasta 15 años de prisión.

A partir del jueves 13 de febrero, las autoridades mexicanas -entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)- tienen 45 días para presentar toda la documentación correspondiente contra Lozoya Austin, sin embargo, el proceso de extradición a México del ex director general de Pemex puede prolongarse hasta 6 meses.

Ese mismo día, el presidente López Obrador afirmó que en su Gobierno “no hay protección para nadie”, además de que dijo confiar en que se logrará la extradición a México de Lozoya Austin.

“Yo creo que no se debe de dar tregua a la corrupción. No hay protección para nadie. Se castiga parejo a todo el que comete un delito y lo hacen las autoridades correspondientes y en el marco de la legalidad, eso es lo que está haciendo la Fiscalía en este caso”, declaró el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“Siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, dijo, para luego ser cuestionado si confía en que la FGR tenga éxito en el caso de extradición de Lozoya Austin, respondió: “Yo pienso que sí, porque está haciendo su trabajo muy bien”, indicó.

López Obrador advirtió que no existe consigna especial contra Lozoya Austin, cuya detención está relacionada, según el mandatario nacional, con el caso de la constructora brasileña Odebrecht y la venta de plantas de fertilizantes.

“Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso está detención en España y ya los pormenores se conocen, los delitos por los que se le acusa, lo que tiene que ver con el caso Odebrecht y también lo de la compra de unas plantas de fertilizantes, eso es lo que llevó a la aprehensión del ex director de Pemex”, comentó el presidente.