Fiscalía Anticorrupción tiene 3 meses para demostrar culpa de José Luis Ulloa en caso Tiburonario

En una audiencia pública, Ulloa Miranda se defendió de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción

Marcos Vizcarra

La Fiscalía Anticorrupción tiene cuatro meses para demostrar que José Luis Ulloa Miranda tiene responsabilidad en la contratación irregular de las empresas Osuna y Osuna Arquitectura y Grupo Ecosistemas de México SA de CV, que construyeron el Tiburonario de Mazatlán que se colapsó el 1 de febrero de 2017.

En una audiencia pública, Ulloa Miranda se defendió de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, asegurando que su trabajo, desde la Jefatura de Seguimiento documental de los Contratos, era únicamente la de subir información al portal de compras de Gobierno, Compranet, y firmar los papeles preautorizados por sus superiores.

En su declaración, señaló que él no participó en la selección de las empresas ganadoras, tampoco en la elaboración del dictamen que dio el aval para la construcción. También rechazó haber sido quien ejercía los pagos a las firmas.

La Fiscalía Anticorrupción alegó dos cosas para asegurar que Ulloa Miranda sí tuvo participación.

La primera fue que, aunque no se tiene un documento que lo avale, que se conoce que para la selección de las empresas se debió constituir un órgano colegiado dentro de la Secretaría de Obras Públicas, y que Ulloa Miranda fue parte de ese órgano.

La segunda es que Ulloa Miranda tenía la facultad de revisar los documentos que se presentaban las empresas y que pudo haber previsto que ambas firmas estaban siendo contratadas de forma irregular, pero no lo hizo y, en cambio, firmó las actas de fallo en representación de la Secretaría.

Los abogados de Ulloa Miranda no pudieron defenderlo de los señalamientos y no hubo quien se presentara a defenderlo, pues se tuvieron cinco días para solicitar la presencia de ex funcionarios o funcionarios, pero rechazaron estar en la audiencia.

Sigue laborando en la Secretaría de Obras Públicas

En su declaración, José Luis Ulloa Miranda reconoció haber estado en el proceso de contratación de las empresas para la construcción del Tiburonario de Mazatlán y que su trabajo no terminó con la administración de José Luis Sevilla suárez, ex Secretario de Obras Públicas, sino que permanece dentro de la dependencia.

Su cargo actual sigue siendo el de Jefe de Seguimiento Documental de los Contratos, es decir, sobre él pasa todo papel que se refiere a la contratación de obra pública para el Estado.

Así se realizaron las contrataciones

De 2010 a 2016 los procesos de obra fueron por licitación pública, cuatro de cinco los ganó Omar Osuna Osuna; en la última etapa participó, pero el proyecto para la terminación del tiburonario lo ganó Grupo Ecosistemas de México S. A. de C. V., representado por Antonio Roberto Becerra González.

En la firma de todos los contratos de la obra civil sólo participaron cuatro personas de manera directa: Los ex secretarios de Obra Pública del Estado, Abraham Iribe Velázquez, del sexenio de Jesús Aguilar Padilla; y José Luis Sevilla Suárez Peredo, Secretario de Obras Públicas, en el Gobierno de Mario López Valdez. Y los particulares Omar Alfonso Osuna Osuna; y Antonio Roberto Becerra González, en representación de Grupo Ecosistemas. Cuatro en total

Así los contratos quedaron sólo entre ellos.

Sin embargo, de manera indirecta, como testigos, participaron tres funcionarios del Gobierno de Malova. Se trata de Dionisio Sánchez Félix, Director de Control Administrativo; José Luis Ulloa Miranda, jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado; y Carlos Ramón López Castro, director de Contratos de la misma dependencia. Los dos primeros ya fueron detenidos por la Fiscalía y se encuentran sujetos a proceso.

Así ha sido el proceso judicial por el caso Tiburonario

1 de febrero de 2017 – El Tiburonario de Mazatlán colapsó

Agosto de 2018 – La Auditoría Superior del Estado presenta acusaciones ante la Fiscalía General del Estado por los procesos irregulares de contratación

24 de octubre de 2018 – La Fiscalía General del Estado detiene a Dionisio Sánchez Félix, ex coordinador administrativo de Obras Públicas de Sinaloa.

25 de octubre de 2018 – La Fiscalía General presenta a Dionisio Sánchez Félix ante un juez.

31 de octubre de 2018 – La Fiscalía General presenta a Luis Ulloa Miranda, ex Jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos en Obras Públicas, como segundo implicado en el caso.

7 de noviembre de 2018 – Los empresarios Omar Osuna Osuna y Antonio Roberto Becerra González, solicitaron amparo para no ser detenidos en medio de un proceso de juicio que lleva la Fiscalía Anticorrupción.

8 de noviembre de 2018 – José Luis Sevilla SuárezPeredo, ex secretario de Obras Públicas, solicitó un amparo para evitar una orden de aprehensión

12 de noviembre – José Luis Ulloa Miranda es vinculado a proceso para ampliar la investigación en su contra por la Fiscalía Anticorrupición

Éstos son los contratos públicos.

Primer Contrato (CONT-SCOP-LP-REM-139-2010)

Trabajo: Remodelación del acuario que considera la fachada y el tiburonario

Monto del contrato: 19 millones 838 mil 981 pesos

Empresa constructora: Osuna y Osuna Arquitectura S. de R. L. de C. V.

Trabajos ejecutados: Del 19 de julio de 2010 al 17 de septiembre de 2011

Días de retraso: 425 días

Firmaron: Omar Osuna Osuna, constructor y Abraham Iribe Velázquez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.

Incremento en el costo de la construcción: un millón 580 mil 590 pesos

Costo total de esta etapa: 21 millones 419 mil 490 pesos

Y tuvo 2 convenios modificatorios para ampliar el costo y el tiempo de entrega de la obra

30 de diciembre de 2011

Segundo contrato (CONT-SDUOP-LP-CONST-238-2011)

Trabajo: Refuerzo de la primera etapa de la construcción que consiste en la cimentación de la estructura del Tiburonario

Monto del contrato: 3 millones 675 mil 545 pesos.

Empresa constructora: Osuna y Osuna Arquitectura S. de R. L. de C. V.

Trabajos ejecutados: Del 29 de mayo de 2012 al 21 de julio de 2012

Días de retraso: 97 días de retraso

Y tuvo 2 convenios modificatorios para ampliar el periodo de entrega de la obra

Firmaron: Omar Osuna Osuna, constructor y José Luis Sevilla Suáres Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

30 de diciembre de 2011

Tercer contrato (CONT-SDUOP-LP-CONST-239-2011)

Trabajo: Construcción de obra civil y estructuras metálicas en accesos y fachadas complementarias y suministro y colocación de acrílicos de polímeros transparentes en el Tiburonario

Monto del contrato: 16 millones 71 mil 424 pesos

Empresa constructora: Osuna y Osuna Arquitectura S. de R. L. de C. V.

Trabajos ejecutados: Del 28 de mayo 2012 al 31 de julio de 2012

Días de retraso: 107 días

Y tuvo un convenio modificatorio para ampliar el periodo de entrega de la obra

Firmaron: Omar Osuna Osuna, constructor y José Luis Sevilla Suáres Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

17 de septiembre de 2013

Cuarto contrato (CONT-SDUOP-LP-CONST-171-2013)

Trabajo: Construcción de la tercera etapa del Tiburonario

Monto del contrato: 18 millones 665 mil 15 pesos

Empresa constructora: Osuna y Osuna Arquitectura S. de R. L. de C. V.

Trabajos ejecutados: Del 30 de septiembre de 2013 al 15 de diciembre de 2013

Incremento en el costo de la construcción: 971 mil 828 pesos

Costo total de esta etapa: 19 millones 636 mil 843 pesos

Y tuvo un convenio modificatorio para ampliar el costo de la obra

Firmaron: Omar Osuna Osuna, constructor y José Luis Sevilla Suáres Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

3 de junio de 2016

Quinto contrato (CONT-SDUOP-LP-CONST-030-2016)

Trabajo: Construcción de la etapa final del Tiburonario

Monto del contrato: 13 millones 805 mil 166 pesos

Empresa: Grupo Ecosistemas de México S. A. de C. V., representado por Antonio Roberto Becerra González.

Trabajos ejecutados: Del 10 de junio de 2016 al 30 de noviembre de 2016

Firmaron: Omar Osuna Osuna, constructor y José Luis Sevilla Suáres Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

*Contrato con recursos del Acuario de Mazatlán

De junio a diciembre de 2016

Contrato adicional por el Acuario de Mazatlán, según informó Jorge Gómezllanos Chavarín, ex director.

Trabajo: Decoración, pintura, electricidad y explanada de taquillas.

Monto del contrato: Aproximadamente 7 millones de pesos

Trabajos ejecutados: De junio a diciembre de 2016