Fiscalía continúa abierta': Villegas Lobo pide a víctimas denunciar violencia de género durante contingencia

El diputado morenista dice que está enterado de la situación de violencia familiar que se ha generado durante el confinamiento

Belem Angulo

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado continúa abierta y recibiendo denuncias, exhortó el diputado Pedro Villegas Lobo a proceder por esta vía si se es víctima de violencia de género durante el confinamiento.

"Lo que tenemos que hacer, se tiene que meter la denuncia. Fiscalía está abierta todavía para hacer las denuncias correspondientes", dijo.

El diputado morenista y Secretario de la Comisión de Equidad, Género y Familia, señaló estar enterado de la situación de violencia familiar, específicamente en la que las mujeres son víctimas, mediante publicaciones en redes sociales.

"He visto en redes sociales que las personas se han manifestado sobre eso, no solamente en violencia intrafamiliar si no también en violencia contra la mujer", comentó.

"Creo que es una cuestión que se está detonando por la situación que se está viviendo. Ahorita Fiscalía sigue abierta, es lo bueno, y podemos levantar estas denuncias"

Lamentó la situación, sin embargo comentó que era un fenómeno que se preveía.

"Está muy mal en el aspecto de que se esté repuntando esta situación, era de esperarse, pero las personas no nos podemos quedar calladas, tenemos que levantar esas denuncias", dijo.

"No se puede guardar silencio, no hay más que hacer la respectiva denuncia"

Manifestó esperar que la problemática cese después del periodo de contingencia sanitaria.