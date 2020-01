Fiscalía de EU pedirá reducir sentencia de Dámaso López, El Licenciado

Según el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, el ex lugarteniente, socio y compadre de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera está citado a comparecer ante la citada Corte federal, para una audiencia para analizar una moción del Gobierno para reducir la condena

16/01/2020 | 11:56 AM

Al capo sinaloense Dámaso López Núñez, "El Licenciado", le podrían reducir su condena a cadena perpetua por narcotráfico que hace más de un año que está cumpliendo en Estados Unidos, si el próximo 7 de febrero, la Fiscalía presenta en la Corte del Distrito Este de Virginia, una moción que está sellada bajo secreto y de la que no se conoce ni cuándo fue presentada, ni en qué consiste. Pero según el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, el ex lugarteniente, socio y compadre de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", está citado a comparecer ante la citada Corte federal, para una audiencia para analizar una "moción del Gobierno para reducir la condena". "El Licenciado" fue uno de los principales testigos en el juicio contra Guzmán Loera, de quien llegó a ser mano derecha y sucesor en la estructura del cártel de Sinaloa. A finales de noviembre de 2018, y tras un pacto entre Fiscalía y defensa, López Núñez fue sentenciado a cadena perpetua tras declararse culpable por tráfico de cocaína. La petición de la fiscalía de una reducción de condena para "El Licenciado" apuntaría que la cooperación con el Gobierno de EE.UU. habría concluido de forma satisfactoria con la información obtenida y, por tanto, pediría una menor sentencia para el capo sinaloense. Según el diario El Universal, el paradero de "El Licenciado" es desconocido, ya que el buscador de presos del Buró Federal Penitenciario (BPO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, a pesar de que le asigna un número de registro (92429-083), dice que "no está en su custodia". TESTIMONIO DE EL LICENCIADO DURANTE EL JUICIO DE EL CHAPO A finales de enero del 2019, López Núñez testificó en tres ocasiones durante el juicio de "El Chapo" en la Corte del Distrito Este de Nueva York, una de las cuales aseguró que los hijos de Guzmán Loera, mandaron a matar al periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, porque éste insistió en publicar una entrevista "El Licenciado", contra su voluntad. Valdez Cárdenas “desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre [Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias los Chapitos] y por eso lo mataron”, dijo "El Licenciado" en la sala 8-D de la citada Corte, a pocos metros de "El Chapo". El periodista sinaloense, especialista en narcotráfico, cofundador del semanario de Ríodoce, colaborador de la agencia AFP y corresponsal del diario La Jornada, fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo del 2017. Valdez Cárdenas fue ejecutado a balazos, a unas cuadras de las instalaciones del semanario, cuando fue obligado a bajar del vehículo en el que viajaba, para después recibir 12 impactos de bala. Según la versión de las autoridades, sus supuestos asesinos, presuntos miembros de una célula del Cártel de Sinaloa, estaban bajo el mando de Dámaso López Núñez. Estos sujetos robaron los documentos que el periodista traía ese día, así como su computadora y su teléfono móvil. En otra audiencia durante el juicio a Guzmán Loera, alias "El Licenciado", aseguró que Emma Coronel Aispuro, esposa de "El Chapo", coordinó en 2015, actuando como mensajera, la fuga del capo sinaloense del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Según el testigo -ex empleado y luego ex socio del Chapo- Coronel Aispuro se reunió en varias ocasiones con él y los hijos del capo -Jesús Ernesto, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán Salazar- para discutir la fuga que se llevó a cabo el 11 de julio de 2015 de la prisión de máxima seguridad, por un kilométrico túnel que llegaba hasta la celda de Guzmán Loera. Además, la Fiscalía estadounidense presentó en la Corte neoyorquina, un video en el cual se muestra el interrogatorio y la supuesta tortura a Israel Rincón Martínez, alias el Guacho, mismo que realizó López Núñez, junto a su ex patrón y luego ex socio, Guzmán Loera. En la grabación, de casi 4 minutos de duración, en el que el Guacho aparece golpeado, con la ropa sucia y esposado. El video, según relató el Licenciado durante su testimonio, se grabó en un rancho de su propiedad, ubicado cerca de Culiacán, Sinaloa, en el año 2008. Entre los presentes estaban no solo Guzmán Loera y López Núñez, sino también “Los Chapitos”: José Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Los hechos se dieron en medio de la guerra que el Cártel de Sinaloa había emprendido contra sus exaliados y primos del Chapo, los Beltrán Leyva. Según López Núñez, el Guacho había contratado sicarios para los Beltrán Leyva, mismos que utilizaría en la guerra contra Guzmán Loera, a quien acusaban de haber traicionado y “poner” a uno de los hermanos, el Mochomo, para que fuera detenido. Según el Licenciado, Rincón Martínez fue asesinado esa misma tarde tras grabar el video. Cuando le preguntaron quién le había dicho que mataron al Guacho, López Núñez respondió: “mi compadre”, en referencia al Chapo, a quien al llegar a la sala 8D de la Corte neoyorquina saludó con respeto, llevándose el puño derecho al corazón. El Licenciado continuó narrando ante el jurado una serie de asesinatos cometidos u ordenados por el Chapo, esto a pesar de que el juez Brian M. Cogan pidió a la Fiscalía no centrarse en estos temas, dado que Guzmán Loera no estaba siendo acusado de homicidio, sino de narcotráfico. López Núñez narró que, en 2004, el Chapo ordenó matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Amado, el Señor de los Cielos, debido a que sus sicarios no le mostraban respeto. El licenciado agregó que en el 2011, “su compadre” ordenó asesinar Juan Guzmán Rocha o “Juancho, su primo y una de sus hombres más cercanos, debido a que le mintió sobre su ubicación. Además ordenó asesinar a su secretario, José Miguel “Güero” Bastidas Manjarrez, quien sabía de la mentira. Ambos fueron encontrados sin vida, con varios impactos de bala, amordazados, sobre un camino rural a la altura del poblado de Aguaruto, a mediados de diciembre del 2011. Por último, narró el homicidio de Leopoldo “Polo” Ochoa Juárez, narcotraficante cercano a Zambada García, quien hizo un acuerdo con el Gobierno para proporcionar información sobre el Chapo, por lo que fue asesinado a balazos en Culiacán, junto a dos de sus guardaespaldas, en diciembre del 2012. EL LICENCIADO SE DECLARÓ CULPABLE finales de noviembre del 2018, alias el Licenciado, fue condenado a cadena perpetua por el juez Thomas Selby Ellis III, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia -en la ciudad de Alexandria, a las afueras de Washington-, tras declararse culpable el pasado 28 de septiembre por el delito de narcotráfico que le imputaba la Fiscalía de Estados Unidos. Aunque evitó ir a juicio, el Licenciado, de 54 años de edad, perderá 25 millones de dólares que le serán embargados por el Gobierno de Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense de declararse culpable del delito de traficar más de 5 kilogramos de cocaína entre 2003 y 2016. Según lo informó la agencia española EFE, el capo sinaloense entró en la sala del Tribunal federal “saludando y lanzando besos a una docena de seres queridos que acudieron a la audiencia”, luego se retiró de la misma despidiéndose de los presentes y “señalándose el corazón”. “Una disculpa a todo el pueblo de Estados Unidos”, dijo López Núñez durante su última intervención del día, en la que también dio gracias al magistrado del caso, quien le enfatizó que se trataba de “una ofensa muy seria” y que, por ello, la sentencia debería disuadirle a él y a quienes desarrollan este tipo de actividades ilícitas. A petición de la defensa del narcotraficante sinaloense, el juez Thomas Selby Ellis IIIreclamó a la oficina de prisiones federal que se le designe al Licenciado una cárcel nacional en la región suroeste de Estados Unidos, “ya que el acusado es de México”. 