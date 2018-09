Fiscalía de EU ve conflicto de interés en abogado de El Chapo; defendió antes a 3 posibles testigos

La Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez Brian Cogan -quien lleva el juicio contra el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo"-, que revise un posible "conflicto de interés" del abogado Jeffrey Lichtman, ya que este habría representado a "tres potenciales testigos cooperantes" que serán llamados durante el juicio programado para iniciar el próximo 5 de noviembre en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Los tres testigos que probablemente serán llamados por la Fiscalía son presuntos narcotraficantes de los que se desconoce la identidad, pero que "se involucraron en numerosas negociaciones en persona con el defendido ['El Chapo'] para la compra o envío de numerosas cargas de centenares de kilogramos de cocaína", por lo que podrían testificar sobre su relación y delitos cometidos "durante varios años".

El que Lichtman defendiera a esos tres posibles testigos representa "un inherente conflicto de interés", ya que, por el "deber de lealtad y confidencialidad" con anteriores clientes, no puede "revelar", ni contrarrestar datos con la información previamente conocida, según lo reveló el diario The New York Post.

"Debido a su previa representación de estos testigos del gobierno, es posible que no pueda interrogarlos éticamente [...] En otras palabras, al representar a su actual cliente, un abogado no debe usar información privilegiada obtenida por otro cliente", señaló el Gobierno estadounidense, según el rotativo neoyorquino.

Sin embargo, el litigante contradijo la opinión del gobierno, y según le dijo al diario, expresó su deseo de mantenerse "como abogado del señor Guzmán". Pero su permanencia dependerá de la resolución que salga en la próxima audiencia del caso, programada para el 20 de septiembre en los juzgados de Brooklyn.

"Rechazo vehementemente la afirmación de que representé a tres individuos que podrían estar testificando contra el señor Guzmán", dijo Lichtman al New York Post, aunque no se revelaron los nombres de esas personas. El abogado se unió en agosto pasado a Eduardo Balarezo y William Púrpura, también miembros del equipo jurídico que defiende al capo sinaloense.

"Finalmente se ha resuelto", dijo en su momento Lichtman, agregando que la familia de "El Chapo" iba a cubrir su salario. "Tuvimos que asegurarnos de que se hiciera correctamente, con respecto a las limitaciones del gobierno", abundó el abogado.

Lichtman alcanzó notoriedad al defender al presunto jefe de la mafia John “Junior” Gotti, y tiene un récord de haber litigado cuatro juicios por asociación delictiva, mismos que terminaron en nulidad. El litigante aceptó que su cliente fue líder de Los Gambino desde 1992, sin embargo, sostuvo que dejó la vida criminal después una condena por enriquecimiento ilícito, en 1999, y en la década del 2000 logró que fuera absuelto de un cargo de extorsión.