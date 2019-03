Fiscalía de Puebla confirma con VIDEO que los Moreno Valle sí despegaron de casa de Chedraui

En el video, se puede observar el momento en el que se abren las puertas de la casa del empresario José Chedraui para que ingrese la camioneta en la que viajaban Marta Erika Alonso, Gobernadora de Puebla, y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, hecho que ocurre alrededor de las 15:03 horas del pasado 24 de diciembre de 2018

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó con la presentación de un video que la Gobernadora de la entidad, Martha Erika Alonso Hidalgo, y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, sí despegaron en un helicóptero desde la casa del empresario José Chedraui.

Odette Flores Ventura, directora de Unidad de Investigación de la FGE, reiteró que Chedraui fue quien les proporcionó este material con el objetivo de esclarecer las investigaciones sobre el desplome de la aeronave en la que viajaba el matrimonio de los Moreno Valle.

“El motivo de esto es darles a conocer el video entregado a esta Fiscalía por el señor José Chedraui y cuya existencia se ha hecho pública, en lo relativo al arribo del Senador Moreno Valle y la Gobernadora Alonso Hidalgo al domicilio ubicado en ‪Boulevard Hermanos Serdán 236, colonia Villa Posadas‬ y el despegue del helicóptero en que viajaron”, dijo la tarde de este martes en conferencia de prensa.

En las imágenes, se puede observar el momento en el que se abren las puertas del inmueble para que ingrese la camioneta en la que viajaban los políticos, hecho que ocurre alrededor de las 15:03 horas del pasado 24 de diciembre de 2018, según indica el mismo video en la parte superior derecha.

Aproximadamente tres minutos después, se aprecia en otra toma la sobra del helicóptero y sus hélices en movimiento sobre el suelo de la propiedad, señal del despegue de la aeronave.

LOS AUDIOS Y EL DESPEGUE

El pasado 28 de febrero, el ingeniero Carlos Morán Moguel, Subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), explicó que en los audios, que habían sido reservados, se escucha desde la primera comunicación que se dio entre el piloto y la Torre, a las 14:34 horas. Así como los 10 intentos fallidos de comunicación desde la torre con la aeronave. Se señaló que en los audios hay 15 minutos en los que no hay ninguna comunicación. A las 14:49 de ese 24 de diciembre se dispara el proceso de emergencia.

Y anunció que el helicóptero salió de una casa privada propiedad del empresario José Chedraui, de donde solía salir el helicóptero.

“Torre Puebla buen día del Extra Alfa Brazo Oscar Noviembre saliendo del triángulo por LE EEHH Radio Capital de la Ciudad de México”, comunicó el piloto.

Precisó que se dieron otras comunicaciones en las que se les pide que “cruzando la estación”. Después hay varias comunicaciones en las que se le pide informe si ya pasó la estación. Hubo al menos 10 intentos de contacto posteriores sin respuesta.

Luego, a las 14:49 se dispara el proceso de emergencia.

Carlos Morán Moguel detalló que en los accidentes de aviación no se entrega información abierta hasta que estén terminadas las investigaciones, se pueden dar informes pero no los datos que conlleven a una conclusión irresponsable de la investigación. Precisó que el caso de los audios sí se pudo haber contestado sin seguir el patrón burocrático convencional.

La dirección de Aeronáutica civil tiene una respuesta de reserva de cinco años que ha utilizado históricamente la dirección y así se contesta a estos requerimentos, Dijo que se va a revisar porque no tiene sentido, la cual es para darle tiempo a la terminación de la investigación. Precisó que estas reservas son similares a las de otros naciones.

“Por esas razones no se da la respuesta que probablemente se habría deseado. Este es una tema de relevancia nacional no hay ninguna razón por la que nosotros no pudiéramos desincorporar de la condición de reservada.