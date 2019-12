Fiscalía de Sinaloa entre las que tienen mayor nivel de confianza en México: Ríos Estavillo

El Fiscal General entregó reconocimientos al desempeño y antigüedad de Ministerios Públicos, peritos y policías de investigación del sur de la entidad

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La Fiscalía de Sinaloa está entre las fiscalías estatales con mayor nivel de confianza en México, según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019, publicado por Impunidad Cero, señaló el fiscal Juan José Ríos Estavillo durante la ceremonia de reconocimiento al desempeño y antigüedad de Ministerios Públicos, peritos y policías de investigación del sur de la entidad.

El titular de este organismo constitucional autónomo, acompañado por vicefiscales, jefes de área, miembros del Consejo Consultivo de la FGE e invitados especiales, reconoció el desempeño de 18 ministerios públicos, 10 policías de investigación, un perito y entregó constancia de certificación a un facilitador de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

También se hizo una distinción a 4 ministerios públicos, un policía de investigación y una trabajadora administrativa, por 25 años de antigüedad en la institución, quienes recibieron un estímulo económico y medalla conmemorativa.

“Porque los resultados que han venido dando, no nada más en la zona sur del Estado, sino en todo el Estado de Sinaloa en los últimos meses, en los últimos años, ha generado una vía sobre todo de análisis interesante en tres estudios que al momento se han dado en este año y se han dado en años anteriores, sobre la evolución que la procuración de justicia viene guardando en Sinaloa”, explicó.

Nicolás Alvarado Cortez, miembro del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, reconoció que los resultados del trabajo de ministerios públicos, peritos y policías de investigación han generado que a nivel nacional se reconozca que en Sinaloa hay avances en materia de procuración de justicia.

“Hemos comprobado que con esa integración de equipo se obtienen mejores resultados”, destacó, “y después de analizar todas esas propuestas y ver lo resultados no podíamos este consejo no aprobar o no impulsar esas propuestas tan inobjetables, que como último punto y de remache, pues nuestro fiscal nos dijo a todos, la verdad es que se la han rifado”.

El fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, adelantó que el reconocimiento al trabajo del personal de la institución continuará la próxima semana, en un evento a realizarse en la zona centro del Estado.