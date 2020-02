Fiscalía de Sinaloa es omisa con el tema de violencia a las mujeres: Tere Guerra

La activista manifestó que es necesario que el Congreso de Sinaloa convoque al Fiscal para rendir cuentas sobre el retraso del Protocolo Alba, ya que los recursos destinados al mecanismo fueron asignados desde 2019

Belem Angulo

CULIACÁN._ La activista Teresa Guerra Ochoa calificó como omisa a la Fiscalía General del Estado, después del atraso de un mes y medio para la implementación del Protocolo Alba.

A pesar de que en Sinaloa el Protocolo Alba entró en vigor el pasado 1 de enero, el fiscal Juan José Ríos Estavillo explicó que todavía no se encuentra en funciones un comité que lo coordine.

“Desde el año pasado se asignaron recursos y finalmente no se puso en operación el mecanismo, creo que esa es una grave omisión y creo que en el caso de la Fiscalía ha habido más omisiones”, comentó Guerra Ochoa.

Manifestó que es necesario que el Congreso de Sinaloa convoque al Fiscal para rendir cuentas sobre el retraso del Protocolo Alba, ya que los recursos destinados al mecanismo fueron asignados desde 2019.

“Yo creo que sería muy interesante ver qué es lo que pasa, si no hay personal, si no hay equipo. Me parece necesario que el Congreso convoque al Fiscal y que explique qué es lo que está pasando”.

A pesar de que el acuerdo que oficializa la aplicación del Protocolo en Sinaloa se publicó el pasado 16 de diciembre, la FGE anunció la presentación del Comité Técnico para el próximo jueves 12 de febrero.

“Pues eso habla del retraso, eso no es de ahorita, esto debió haberse constituido desde antes que se debió hacer este trabajo de coordinación y de implementación del consejo. Significa entonces que a pesar de tener etiquetado recurso que finalmente no ejercieron, no tomaron con la debida seriedad la tarea”, acusó Guerra Ochoa.

“Ese es el gran problema en el tema de violencia contra las mujeres y en el tema de violencia sexual, no lo toman con la responsabilidad debida. Si nosotros volteamos a ver qué pasa con las víctimas de violencia sexual y cuáles son los peritos que tienen, pues hay muchas omisiones”

Agregó que dentro de las instituciones que deben velar por el bienestar de las mujeres en el Estado, no existen los perfiles correctos.

“Siempre sienten que hay otras cosas más graves que el tema de violencia contra mujeres y eso hace que sean omisos, esta es una muestra más de cómo ha sido omisa la Fiscalía”, dijo.