Fiscalía de Sinaloa está lista para ir a juicio en caso Armando Villarreal, dice Ríos Estavillo

El fiscal general expresa que esperan cuáles van a seguir siendo las resoluciones y que están preparados para la judicialización del caso

Noroeste / Redacción

10/02/2020 | 11:19 AM

Tras la negación definitiva de la Jueza Sara Bruna Quiñónez de suspender el proceso penal contra el ex Secretario de Administración y Finanzas. Armando Villarreal Ibarra, el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, dijo estar listo para ir a juicio.

“Nosotros estamos listos, estábamos listos para la presentación que hizo los abogados de los imputados ante la Juez para suspensión del procedimiento, estamos listos también para la etapa correspondiente, la etapa intermedia, si es que así lo hubiera decidio la Juez”, dijo.

“Ahora estamos propiamente esperando cuáles van a seguir siendo las resoluciones y nosotros también estamos listos para irnos a juicio”, afirmó.

El 29 de enero en una primera audiencia ante la Jueza Sara Bruna Quiñónez, la parte acusadora y la defensa expusieron el acuerdo de pagar 2 millones de pesos como multa a Villarreal por el presunto desvío de más de 260 millones de pesos.

Este pacto fue calificado por la Jueza como inmoral, se negó a aceptarlo y reprogramó la audiencia para el 7 de febrero.

Llegada la fecha, en segunda audiencia con la Jueza Quiñónez, los involucrados insistieron en el acuerdo, por lo que la Jueza decidió negarse definitivamente a suspender el proceso en contra del ex funcionario del Gobierno de Mario López Valdez.

Ríos Estavillo dijo que estarán atentos en lo que sigue del proceso del caso Villarreal.

“Hay diversas etapas yo he conjuntado y he venido diciendo que hay diversas etapas y todo tiene que ser resuelto por un juez, así que si en este caso la Juez no aprueba un acuerdo en el que las partes responsables han llegado, pues seguiremos nosotros atentos”, detalló.