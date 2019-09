Fiscalía de Veracruz confirma órdenes de aprehensión contra Jorge Winckler Ortiz

El ex titular de la FGE es acusado de por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro: soy perseguido político, afirma Winckler

Noroeste / Redacción

Verónica Hernández Giadans, encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, confirmó la orden de aprehensión en contra el ex titular de dicha institución, Jorge Winckler Ortiz por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro.

“Efectivamente el oficio que circula es real, es cierto lo expidió un juez y nosotros estamos atendiendo”, indicó la funcionaria estatal, ex directora Jurídica de la Secretaria de Gobierno, quien aseguró que por secrecía de las investigaciones la información que se puede hacer pública “es poca”, pero también porque busca impedir hacer un “show mediático”.

“Estamos atendiendo eso, yo de la procuración de justicia no haré show mediático. No tenemos información, ni registro de datos reales y yo no voy a dar una información que esté equivocada, finalmente sería mi palabra y no me atrevo, en este momento se está analizando”, expuso Hernández Giadans.

Un Juez de Control del penal de Pacho Viejo giró una orden de aprehensión contra Winckler Ortiz, así como del ex fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, y actual Fiscal Regional, Luis Eduardo Coronel Gamboa, además del Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio.

Además, el juzgador local giró órdenes de aprehensión por el caso de Francisco “N”, ex chofer del entonces fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, y a quien supuestamente privaron de la libertad para que diera datos sobre el paradero de su ex jefe, quien después fue detenido.

Además, se inició la búsqueda de los Policías Ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González, elementos cercanos a Winckler Ortiz, el fiscal que fue separado del cargo de manera provisional por supuestamente carecer de exámenes de confianza.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez expresó que aunque no puede revelar datos, por la presunción de inocencia y el debido proceso, si puede decir que el ex fiscal general estatal posee dos órdenes de aprehensión, mismo número que tiene en su contra el fiscal anticorrupción, Torres Zamudio.

“JAMÁS HE COMETIDO DELITO ALGUNO”: WINCKLER ORTIZ

El ex fiscal veracruzano, Jorge Winckler Ortiz aseguró que jamás ha cometido delito alguno, en relación con las supuestas acusaciones que pesan en su contra y cuatro trabajadores más de la FGE, por desaparición forzada, privación de la libertad, incomunicación y tortura.

A través de una carta, Winckler Ortiz aseguró que los delitos que se le quieren imputar nunca existieron, ya que el denunciante, “ex trabajador de la Fiscalía, quien fuera jefe de Ayudantes del Fiscal General de Javier Duarte [de Ochoa], Luis Ángel Bravo Contreras”, no estuvo detenido, ni privado de su libertad.

En el documento, el ex funcionario público especificó que, incluso, la noche en la que se encontraba supuestamente “secuestrado” el denunciante, un actuario federal logró certificar en un documento, “que incluso tiene la firma de la supuesta víctima”, que no se encontraba detenido, ni privado de su libertad, y que señaló no haber sido objeto de tortura.

“Aunado a lo anterior, existe firme un ‘No’ ejercicio de la acción penal con relación a los hechos, que torna ilegal la pretensión de pretender imputarme con relación a los mismos hechos en una Carpeta de Investigación diversa, de conformidad con lo establecido por el artículo 255 del Código Nacional de Procedimiento Penales”, afirmó Winckler Ortiz.

El ex fiscal veracruzano consideró que todo se trata de una persecución política en la que el ex gobernador Duarte de Ochoa está inmiscuido, además de que consideró que las acusaciones en su contra son falsas, “por lo que estoy convencido de que la verdad terminará por imponerse”.

Por su parte, el ex gobernador Duarte de Ochoa escribió en su cuenta de la red social Twitter que el ex fiscal “va ahora va a entender a que me refería con Paciencia, Prudencia, Verbal Continencia, Dominio de Ciencia, Presencia o Ausencia según Conveniencia”, y le sugirió a Winckler Ortiz “que su patrón [Miguel Ángel] #Yunes [Linares] deje de redactarle sus cartitas. #NiPerdónNiOlvido”, tuiteó.

LA DESTITUCIÓN DE WINCKLER ORTIZ

El pasado 4 de septiembre, después de la destitución temporal de Winckler Ortiz como titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su Gobierno es respetuoso de las autonomías de otros poderes y fiscalías estatales.

“Esto no solo se dio en Veracruz, sino en todos lados. Es una práctica que viene, desgraciadamente, de lejos. No hay autonomía de los poderes, el gobernador sigue siendo ‘el poder de los poderes’”, dijo el mandatario nacional

Durante su conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que se tiene el propósito de intervenir para quitar a funcionarios públicos de organismos independientes y autónomos.

“Consideramos de que cometieron errores en el pasado porque se nombraron ‘fiscales a modo’, los cuales fueron propuestos por los gobernadores para que les garantizaran impunidad, además de que había intereses políticos”, abundó el político tabasqueño.

López Obrador señaló que la destitución de Winckler Ortiz fue decisión del Congreso local, local tras una confrontación entre las autoridades estatales y dicho fiscal, quien fue heredado por el anterior gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

El presidente de la República indicó que este es un asunto de justicia muy grave, por lo que se presentará formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Yo no soy un delincuente, estoy avalado no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional por agencias norteamericanas. Yo sigo trabajando, sigo siendo el fiscal general del estado de Veracruz”, aseveró el fiscal de general del estado de Veracruz, tras ser removido de su cargo de forma temporal.

En conferencia de prensa anunció que tras la decisión de la Diputación Permanente del Congreso local, interpondría todos los recursos que la Ley le permite para impedir una ilegalidad que atenta en contra de nuestra Constitución y de la vida democrática, no sólo de Veracruz sino de todo México, ya que de no hacerlo sería cobarde de su parte, abundó.

Winckler Ortiz señaló que dicho acto de los diputados, en su mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no goza del respaldo del presidente López Obrador, ya que ayer remitió la carpeta de investigación integrada por el acto terrorista perpetrado en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, para lo que se reunió con autoridades federales.

“Les informé que en la mañana de ayer le compartí al gobernador, en una investigación llevada por la FGE, donde prácticamente les entregué un expediente resuelto. Yo estoy seguro que el expediente lo resolverán con los datos que les aportamos”, detalló Winckler Ortiz.

Durante la sesión ordinaria llevada a cabo el martes 3 de septiembre, y tras un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la mayoría de los legisladores locales del Congreso de Veracruz decidieron remover de forma temporal, a Winckler Ortiz, de su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Los diputados locales argumentaron que Winckler Ortiz presuntamente incumplió con el mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro para continuar en el cargo. En su lugar fue designada Verónica Hernández Giadáns, quien rindió protesta como encargada de despacho de la FGE ante la LXV Legislatura, y que hasta un día antes se desempeñaba como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno estatal.

El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) calificó la destitución de Winckler Ortiz como un “albazo”, afirmando que el proceso legislativo fue ilegal, debido que un fiscal estatal sólo puede ser destituido por un juicio de procedencia o un juicio político.

Asimismo, los diputados panistas advirtieron que se cometió un delito federal, porque acusaron, además, que el proceso de destitución temporal del cargo de Winckler Ortiz no se llevó a cabo conforme a la ley y que no fue registrado el número de votos que avaló dicha decisión.

La destitución temporal de Winckler Ortiz se da en medio de la disputa con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien lo acusó de tener nexos y encubrir a integrantes del crimen organizado. Después del ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, el presidente López Obrador, dijo que en este y otros casos, se debe investigar si hubo contubernio entre autoridades y delincuentes.

Winckler Ortiz ocupó la titularidad de la Fiscalía General veracruzana a finales de 2016, al ser amigo personal del entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, tras la renuncia del entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien venía desempeñando el cargo desde la administración de Javier Duarte de Ochoa.

El fiscal separado temporalmente de su cargo, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro Universitario Latino Veracruz, y cuenta, también, con la Maestría en Derecho Corporativo, impartida por la Escuela Libre de Derecho de la ciudad de Veracruz.