Fiscalía escoge a 12 testigos para juicio por 'Colchongate'

La representación social no incluye a Raúl Carrillo ni a Morayma Yaseen

José Abraham Sanz

16/11/2020 | 11:16 AM

Para el inicio del juicio oral contra el ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Baltazar Castro Olivas, acusado de comprar y repartir colchones en la mal estado, la Fiscalía General del Estado no programó entre los primeros 12 testigos al ex titular de la dependencia, Raúl Carrillo, ni a la subsecretaria de Economía estatal, Morayma Yaseen Campomanes.

El juicio oral contra Castro Olivas, que tendría que haber iniciado desde hace dos semanas, pero que se pospuso por la insistencia de la Fiscalía de cambiar la acusación contra el ex coordinador administrativo, se programó para este, 17 de noviembre y otra audiencia más el 19 de noviembre.

El viernes, el juez desechó una segunda propuesta para quitar de la acusación inicial de la Fiscalía el delito de peculado y buscar el castigo sólo por el delito de negociaciones ilícitas, por ello exigió iniciar con el juicio con las condiciones en que se encontraban, sin embargo no se pudo continuar por la ausencia de los testigos.

Entonces el juez ordenó a los fiscales que enumeraran cuatro testigos para el primer día, otros cuatro para el segundo y cuatro más para el tercero.

Entre ellos parecen los nombres de los agentes de la Policía de Investigación, peritos contables de la Fiscalía y funcionarios que realizaron la auditoría, además de representantes de dos empresas proveedoras de los colchones reciclados y un amigo personal de Castro Olivas, quien supuestamente ayudó a realizar la triangulación de la operación.

En octubre de 2018, durante una parte de la audiencia inicial, la Fiscalía aseguró tener testimonios de ocho personas, entre ellos el asistente personal y subordinados de Castro Olivas de la Sedeso estatal, pero además el de Raúl Carrillo Castaños, ex titular de la dependencia y quien interpuso la denuncia penal, y la subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento de la Secretaria de Economía estatal, Morayma Yaseen Campomanes.

Este juicio se acusa a Castro Olivas de adquirir 2 mil colchones en mal estado, por 2.9 millones de pesos, para entregar a sinaloenses que sufrieron afectaciones por la tormenta tropical 19-E en septiembre de 2018.

Según la Fiscalía, ex el funcionario utilizó una tercera persona, supuesto amigo personal, para triangular la operación y lograr una ganancia por la transacción.

El inicio juicio oral se ha alargado en varias ocasiones, debido a la contingencia y a la ausencia de testigos, sobre todo los que deberían viajar desde Guadalajara, Jalisco, para rendir declaración ante el juez.

En al menos un par de ocasiones en que las audiencias de inicio de juicio oral fueron pospuestas en estos meses, sí acudieron tanto Raúl Carrillo como Morayma Yaseen al centro de justicia.