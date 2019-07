Fiscalía ocultó información de desaparición de joven de Quilá, quien acusa fue acosado sexualmente

Jesús Eduardo García Cabada de 19 años de edad desapareció el 3 de julio luego de que con engaños fue llevado a Mazatlán con la promesa de un buen trabajo. Afirma las autoridades lo trataron como un delincuente cuando fue localizado

Antonio Olazábal

La Fiscalía ocultó información sobre detalles de la desaparición de Jesús Eduardo García Cabada, joven originario de Culiacán que desapareció en Mazatlán luego de que le ofrecieron un empleo de Office boy en el puerto.

El joven de 19 años fue localizado el 11 de julio luego de que se informó su desaparición a las autoridades, García Cabada fue localizado en Mazatlán, cuando, de acuerdo a reportes a la Fiscalía, Policías Municipales lo infraccionaron por una falta de tránsito, razones por las que fue a barandilla.

Sin embargo Yesenia Rojo Carrizosa, integrante del Colectivo de Sabuesos Guerreras, indicó qué las cosas no fueron como dice la Fiscalía, misma que detalla que hubo una persona que se encontraba detenida por fraude genérico.

La persona señalada por la Fiscalía de cometer ese delito, es quien se llevó con engaños al joven de 19 años. Él se hacía llamar Mario Zazueta Martínez, pero su nombre real era Jesús Ernesto Lara Cisneros.

Para Rojo Carrizosa el delito que se le debió imputar a quien se llevó con engaños al joven fue el de secuestro o desaparición forzada, sin embargo, fue por fraude genérico.

"Tengo el informe que rindió Nuria (representante de la Fiscalía) en el expediente de amparo y configura hubo un detenido, porque él y al detenido los tuvieron juntos en barandilla, y Nuria dice que ella dice que se configure el delito de fraude genérico, o sea un fraude genérico, para eso pide que se detenga a la persona, en ningún momento ella dice que puede ser una desaparición o un secuestro cuando está su denuncia en el Ministerio Público, pero yo creo que al detenido ya lo dejaron ir, porque el delito de fraude genérico no es grave", detalló.

La activista de Sabuesos Guerreras por la vida mencionó que la Fiscalía trató de ocultar información, bajarle la importancia de los delitos cometidos por quien con engaños, se llevó a Jesús Eduardo por casi 10 días.

"Fue víctima de desaparición, con engaños ahorita él les va a contar más o menos la historia, en lo que a mí me toca decirles nada más es que en el tema jurídico, Isabel y yo estamos trabajando en el tema de los amparos en los desaparecidos, aquí pues sí creo que nos ayudó un montón la presión que se hizo a la Fiscalía", señaló.

"Es más grave de lo que pensamos, cómo la Fiscalía por tratar de ocultar o bajarle los números, como arma una estrategia antes, como cambia el sentido de las cosas, por ejemplo a él lo tuvieron a él cuando lo encontraron en barandilla, él ingresó barandilla, aquí tengo los reportes que las autoridades tienen la obligación de rendirlos, él ingresó por faltas administrativas, o sea, él estaba ahí como acusado, lo tuvieron mucho tiempo en barandilla, incomunicado", agregó.

"Le hicieron firmar documentos en blanco, los MP y los investigadores, hostigándolo, diciéndole que el amparo ya no procede, cosas que a mí se me hacen gravísimas... estuvo en barandilla en Mazatlán, y cambiaron la declaración del cómo lo detuvieron, y de allá de barandilla fueron por él ministeriales, según ya para ellos iniciar investigación, se lo llevaron con el pretexto de hacerle unos exámenes toxicológicos, pero fue nada más interrogatorio, no les prestaron el expediente, no dejaban que viera a sus familiares, todo para no entrarle al tema de que él era un desaparecido", profundizó.

El joven platicó ante los medios de comunicación cómo con engaños fue llevado a Mazatlán, donde le prometieron una mejor vida. Contó que en un principio confió en quien le estaba ofreciendo el trabajo, sin embargo luego de unos días en Mazatlán, donde permaneció en varios hoteles con Ernesto Lara, Jesús empezó a dudar de él cuando le hizo vender sus pertenencias porque se quedaron sin dinero.

"Él como por arte de magia me hace empeñar mis cosas, mi teléfono y una tableta que llevaba yo, las empeñamos porque hasta ese momento se nos había terminado el dinero que teníamos y pues entonces es ahí cuando yo comienzo a dudar completamente de él, porque me dice que es una persona de Gobierno y pues digo, ¿Si trabajas para el Gobierno, por qué no se te han depositado los viáticos?", dijo.

"Ya que había conseguido tenerme incomunicado ya tenía ventaja él, pero como yo tengo conocimientos, pude haberme comunicado por un teléfono público o algo así, pude haber huido, aunque no conocía yo Mazatlán. Ahí él me recuerda que conoce mi domicilio, y el mismo dato del trabajo de mi padre, y ahí es cuando yo comienzo a sentirme mal y comienzo a pensar las cosas", explicó.

"Comía una vez al día, él estaba a un lado de mí como si fuera una escolta mía, siempre recordándome lo mismo que les acabo de comentar, siempre pensando y pensando en cosas pero no sabía qué hacer, de hecho yo ni dormía, no sabía qué hacer, en el fondo yo sabía que tenía una esperanza, porque desde que yo me incomunico, yo sé que mi familia me quiere, y van a empezar a buscarme, porque yo estando incomunicado mi familia busca la forma para contactarme", añadió.

Lo que prendió las alarmas de Jesús, fue cuando Ernesto comenzó a pedir dinero en la calle para poder comer, ahí, él invitaba a más jóvenes a trabajar para una Diputada, les ofrecía lo mismo que le ofreció a él; una ayuda de 12 mil pesos, un carro y una beca por ser estudiante, poco a poco fue abriendo los ojos.

"Él comienza a pedir dinero en la calle, pero noto que está queriendo hacer lo mismo con otras personas al igual que yo, encuentra a jóvenes por la calle y como que también los aborda tratando de decirles lo mismo que yo, sin embargo yo busco no acercarme por lo mismo que él me dice, yo al sentirme bajo amenaza trato de no meterme mucho en eso, en más delitos que él pudiera cometer", mencionó.

Explicó que días después de la marcha que se hizo en Culiacán donde exigían al Gobernador la aparición del joven, Ernesto comenzó a perder el control de las cosas, y hubo un día que estaban en una taquería, según esperando respuestas por parte de la Diputada que le conseguiría el trabajo, sin embargo, ahí fue localizado por la Policía Municipal de Mazatlán.

"Se bajan a la taquería (policías) donde estábamos parados, y como que uno de ellos me reconoce, porque pues se acababa de hacer la denuncia, entonces mira mi foto y va y me mira a la cara y trata de reconocerme por la cara, me pide que abra la boca porque tengo brackets y es cuando habla con los otros oficiales para que vean que soy yo la persona desaparecida", contó.

"Llega un policía que conoce a la persona esta y pues ya empiezan a señalarlo, y que según ya tenía antecedentes penales esa persona, y ya empiezan a explicarme que esa persona se dedica a ésto y a ésto, y es cuando yo sí me doy cuenta, esclarezco todo, a partir de ese momento se siente uno muy mal, ya sabes con qué persona estás, pero que te digan, sientes que estás dentro de un grupo delictivo grande", añadió.

Jesús mencionó que más que aliviado, se sintió un criminal, dado que fue tratado por la Policía Municipal como ello, junto a él también se interrogó a Ernesto, fue ahí cuando se enteró de todo.

"De hecho el oficial que me aseguró le pregunta el juez '¿a esta persona cómo la vamos a ingresar?' pues igual como infractor, le dice. Igual si yo iba mal me sentí un poquito peor, me dije que si qué hacía aquí. Ya me pasan, me toman las fotos que toman de frente y de perfil, me quitan las pertenencias, me hacen firmar y me meten a la celda y a los minutos llegan los que me hacen la entrevista, de hecho llegaron un poco prepotentes y queriendo que les diga la verdad, como si yo fuera el acusado 'dime y si dices mentiras tienes consecuencias' y así, pero nunca me leyeron mis derechos", rememoró.

"Se dice que nos encontraron por una infracción de tránsito, y ni siquiera estábamos en auto ni nada, estábamos a pie, dije yo, dónde estoy, en quién confío, ya no confío en esta persona que me abordó, pero en estos oficiales tampoco puedo confiar por lo que están diciendo de mí después de todo lo que les estoy diciendo", señaló.

"Me dijeron que se dedicaba a extorsionar a otros jóvenes, que también les ofrecía trabajo, los enganchaba pero a fin de cuentas no me explicaban cuál era el fin, yo nunca supe y de hecho aún no sé... quiso hacerme que consumiera alcohol, pero yo nunca he consumido y en todo momento me negué".

- ¿Te acosó sexualmente esta persona?

"Pues sí me obligó a quitarme la ropa y me tocaba, según él haciéndome análisis clínicos, pero pues nunca noté que fuera una persona que tuviera las capacidades para hacerlo... fue en el mismo hotel".

Ante todas estas irregularidades, Jesús acudirá con Yesenia Rojo Carrizosa a interponer una denuncia contra Ernesto por desaparición forzada y secuestro, dado que la acusación de fraude genérico no es grave, y es por eso que Ernesto ya está libre, Además interpondrán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos humanos, por las violaciones que cometieron los policías municipales y Fiscalía en el proceso.