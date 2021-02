Fiscalía se retracta y 'tumba' delito a comandante del caso Sanalona; padre de víctima envía carta a AMLO

El padre de Ana Carolina envió una carta, a través de redes sociales, en la que hace un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que vigile lo que hace la Fiscalía, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Seguridad Pública estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo

José Abraham Sanz

En audiencia pública realizada este miércoles, la Fiscalía General del Estado propuso al juez eliminar uno de los tres delitos en la acusación contra el comandante que dirigía el Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva, cuyos elementos dispararon y asesinaron a Ana Carolina y Andrea Candelaria en las inmediaciones de la presa Sanalona.

El arquitecto José Alonso Aispuro, quien estuvo en la audiencia, narra en la misiva que la Fiscalía se retractó del delito de “Encubrimiento por favorecimiento agravado” contra el Comandante responsable del Grupo Élite y la juez declaró procedente el sobreseimiento del delito y solo le dejó dos delitos menores a la acusación original.

“De qué sirve que la Fiscalía se vanaglorie en sus páginas oficiales de las redes sociales como una de las tres primeras a nivel Nacional en eficacia y eficiencia para aplicar la Justicia. Por supuesto que buscaremos los medios legales para apelar dicha decisión”, explica.

“Aquí lo que más preocupa es el mensaje que está mandando la Fiscalía General de Sinaloa al mando de Juan José Ríos Estavillo. Dónde están los demás elementos implicados y prófugos. ¡Qué ya no hay seguimiento de la investigación! y que ¡el Caso queda Cerrado! Porque al detener a los elementos prófugos no compartirían el argumento de la Fiscalía de que el Comandante no se enteró de nada esa noche”.

Critica además de que es evidente que hay protección especial para este agente “que debería ser castigado con todo el rigor de la ley”.

“El Presidente López Obrador dice que hay jueces que no son rectos, ni honestos, 'pero como ya no hay una atmósfera favorable a la corrupción, la gente que no actúe con rectitud y honestidad no va a ser tomada en cuenta y si cometen delitos van a ser castigados'. Que volteé a ver para Sinaloa a Quirino Ordaz y al Secretario de Seguridad Pública, el teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo”, agrega.

Aispuro tachó de corruptos, hipócritas, cínicos y sinvergüenzas a todos por la determinación de la juez, solicitada por la Fiscalía.

La madrugada del lunes 27 de enero de 2020, policías estatales acudieron a una denuncia sobre presencia de personas armadas en Sanalona, y al arribar las unidades oficiales al lugar, le hicieron la parada a un vehículo que les pareció sospechoso y abrieron fuego.

En el lugar fallecieron Ana Carolina, de 18 años, y Andrea Candelaria, de 20 años de edad.