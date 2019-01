Flora Miranda piensa en el 2021, seÃ±ala Eleno Flores

Flora Miranda piensa en el 2021, señala Eleno Flores

El legislador del PT criticó que su compañera de Morena se retirara del Pleno cuando iba a subir a tribuna con el tema del distrito judicial de Guasave, por lo que optó por bajar el punto

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Su compañera Diputada Flora Isela Miranda Leal no está pensando en el beneficio de los guasavenses sino en la elección de 2021 y por ello quiere protagonismo en el tema de la creación del distrito judicial para los municipios de Guasave y Sinaloa, señaló Eleno Flores Gámez.

El Diputado local del PT criticó que el jueves cuando iba a subir a tribuna para pedir el apoyo de los legisladores a la propuesta de crear dicho distrito judicial para que Guasave y Sinaloa ya no estén en el circuito de la región del Évora, la legisladora de Morena, sin ninguna justificación, abandonó la tribuna.

“Cuando me toca subir, a escaso un minuto, miro que abandona la sala la Diputada de Guasave, Flora Miranda, y tomé la opción de abortar el tema, no quise aparecer como el chico malo de la película ante la Diputada, quien no puede tener ninguna excusa de haber abandonado la sala cuando exactamente tocaba el tema de Guasave”, lamentó.

Flores Gámez llamó a Miranda Leal a hablar con honestidad y que le diga si quiere aparecer ella sola en este tema y subir el tema, porque de ser así se hace a un lado para que salga adelante esta propuesta que beneficiará a los habitantes de los dos municipios.

“Vamos a subir el tema el lunes para resolución inmediata y sacarlo el martes, y si hoy o mañana me dice que ella quiere hacerlo, yo se lo cedo, por mí no hay ningún problema”, recalcó.

El Diputado del PT consideró que la actitud protagonista que ha tomado en este tema Miranda Leal se debe a que está pensando en 2021.

“Estoy seguro que viene pensando en el 21, y es válido, pero no son las formas de venir tratando de aparecer en las boletas, falta mucho tiempo y tienes que convencer a la gente que tienes el carisma de venir a servir, tienes que trabajar mucho para tratar de aparecer y falta mucho por recorrer”, consideró.

Flores Gámez llamó a su compañera a dejar el protagonismo a un lado y trabajar a favor de esta propuesta, porque no será en beneficio de uno u otro grupo de abogados, sino de la sociedad.