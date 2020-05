Floyd Mayweather le pone precio a su regreso al ring

El ex boxeador estadounidense dice que regresaría por unos 600 mdd

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ El ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather dio a conocer la cifra por la cual volvería a pelear arriba de un ring, pero también especificó las condiciones bajo las cuales regresaría al boxeo.

"No voy a pelear con boxeadores, con ninguno. Disfruto estando retirado; pero si veo la oportunidad de entretenar, pasarlo bien y ganar 600 millones, ¿por qué no? No volvería para desgastarme contra luchadores jóvenes", comentó.

Respecto de los rumores que surgieron luego de verlo entrenar en su gimnasio para una posible pelea contra su compatriota Adrien Broner, “Money” recalcó que no hay manera de que lo enfrente y que sólo entrena por diversión.

"No voy a pelear contra él, son sólo rumores. Ya terminé con el boxeo, pero si voy al gimnasio es porque no está de más mantenerse en forma, ahora lo que hago es entrenar a otros y divertirme", sentenció para un portal deportivo estadounidense.

(Con información de Notimex)