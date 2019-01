Floyd Mayweather presume su espectacular colecciÃ³n de relojes

Floyd Mayweather presume su espectacular colección de relojes

El boxeador fue el deportista que más ingresos tuvo en 2018

Noroeste / Redacción

El púgil estadounidense y múltiple campeón mundial, Floyd Mayweather Jr., sigue siendo noticia, y este jueves mostró en las redes sociales cómo es un día en su vida y por esa razón tocó presumir su lujosa colección de relojes, informó el portal de boxeo Notifight.

“¿Sabés lo que es una locura? La gente siempre se mete con mi jodido negocio preguntándose qué hago o qué dejo de hacer, qué tengo y qué no. Yo voy a seguir mi camino. No quiero joder a nadie y que nadie me joda a mí”, dijo Mayweather en el video que ha colgado en Instagram, antes de pasar a mostrar sus relojes de lujo.

“Cuando voy de vacaciones durante 30 días me llevo 30 relojes, ¿pero sabes qué?, lo loco que es esto, si añado 10 días más me llevo otros 10 relojes. Pero luego digo, que le den sólo quiero llevar uno y entonces llevo un reloj que cuesta 18 millones de dólares”, comentó.

“De hecho, sabes lo que voy a hacer, para los que hijos de puta que me odian, voy a joder 50 mil dólares porque no tengo otra cosa que hacer. Money May, todo el jodido día”, concluyó Mayweather, mostrando una vez más su lado más presuntuoso.

Mayweather, de 41 años, fue el deportista que más ingresos tuvo en 2018, tal y como publicó la revista Forbes, con unas ganancias de 285 millones de dólares.

(Con información de Notifight)