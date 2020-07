Folklore, nuevo álbum de Taylor Swift, rompe récords de reproducciones en Spotify y Apple Music

MADRID._ Taylor Swift sorprendió a sus fans el pasado 24 de julio con el lanzamiento de “Folklore”, su nuevo álbum. Parece que el inesperado disco ha sido todo un éxito, ya que ha roto récords de reproducciones en Spotify y Apple Music.

Tal como recoge Mashable, Republic Records ha revelado que el disco ha acumulado más de 80 millones de reproducciones en Spotify en su primer día, la cifra más alta para una artista femenina en la plataforma. Ese es el total combinado de reproducciones para todas las canciones del álbum en su primer día, pero además el top 15 de Spotify durante el fin de semana estuvo en su mayoría dominado por temas del flamante trabajo de Swift.

“Folklore” también registró más de 35 millones de reproducciones en Apple Music, y fue el álbum pop más escuchado en esa plataforma el día de su lanzamiento.

A estos datos se suman las espectaculares ventas, y es que “Folklore” ya ha vendido más de 1.3 millones de copias. Junto al disco, Swift lanzó el primer single y videoclip, Cardigan, que ya tiene más de 26 millones de visitas en YouTube.

folklore will have 16 songs on the standard edition, but the physical deluxe editions will include a bonus track “the lakes.” Because this is my 8th studio album, I made 8 deluxe CDs & 8 deluxe vinyls available for 1 week😄 Each has unique covers & photos https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/tG34e0MpgJ

“Folklore” es el octavo disco de estudio de la estrella, un trabajo que cuenta con 16 pistas más un bonus track. Además la artista ha contado con la colaboración de músicos como Bon Iver, William Bowery y Jack Antonoff.

La estadounidense reveló a través de Twitter que escribió las canciones durante el confinamiento por coronavirus.

“Aislada, mi imaginación se ha vuelto loca y este álbum es el resultado. He contado estas historias lo mejor que he podido con todo el amor y la fantasía que se merecen. Ahora depende de ustedes disfrutarlas”, apuntó.

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq

📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp