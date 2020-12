Navidad 2020

Fomentar la unión familiar, recomienda Octavio Robledo

El tanatólogo y psicólogo Octavio Robledo asegura que la convivencia agradable entre los integrantes de la familia beneficia la unión

Marisela González

Mazatlán._Las visitas familiares en Nochebuena y Navidad quedaron de lado este año para evitar contagios por Covid-19, pero sí se debe de festejar en familia las tradicionales fechas de decembrinas, así lo considera el tanatólogo Octavio Robledo.

Este 2020 es un año muy difícil para decenas de personas que a lo largo de la pandemia que aqueja al mundo ha perdido a un ser querido.

Algunos otros se han quedado sin solvencia económica y seguramente buscarán la manera de culminar este año de la mejor forma.

De ahí, dice el psicólogo, es de suma importancia celebrar en familia y sin tener que realizar ningún gasto excesivo.

“El daño por la pérdida de un ser querido se va a presentar, eso no lo podemos evitar, o sea, el dolor emocional, y aún así tenemos que festejar esta fecha porque hay niños, hay gente inocente, hay gente que sí cree en la Navidad y en Santa Clos y todo eso, tenemos que festejarlo y ‘amortiguar’ el golpe emocional, ¿cómo?, si bien es cierto fallecieron uno o dos miembros en una familia, pero vamos a comprometernos a ser más unidos, a ser más agradecidos, a ser más atentos, a ser más cuidadosos de nosotros”, dice Robledo.

“Tengo pacientes que trabajan en centro comerciales y créeme que me han comentado que este Buen Fin fueron las mejores ventas de los últimos tres años, o sea, cómo es posible eso, estamos en crisis, y aunque algunos no perdimos nuestros trabajos, sí se redujeron nuestras entradas, ¿por qué seguir comercializando todas estas fechas?, ¿por qué seguir comprando los súper juguetes o los súper regalos para los adultos?, si en realidad lo que vale y lo que es importante es el amor y la felicidad, y eso no tiene precio”, dice.

Comenta que no es necesario hacer una gran fiesta, sino estar alegres y felices en reuniones familiares pequeñas.

“Lamentablemente se cree que el gasto que se realice ahorita nos hace alegres y poderosos, pero en febrero tenemos que pagar eso; lo económico no es factor para que no se pongan alegres, yo preferiría una cena de Navidad, nada más los integrantes de la familia, en pijama, lo más a gusto y lo más relajado posible, contarse chistes, apagar ese celular, contar anécdotas, y realmente hacer la convivencia, pero no caer en un acto social y de apariencias de llevar a los niños súper bien vestidos y los súper regalos para apantallar a los demás no, no es necesario”.

Revela que se tiene que poner una pausa a las reuniones grandes y a la celebración en casa de los amigos, por el bien de todos.

“Si en Navidad se llega a infectar gente, para Año Nuevo será peor, ya que esta fecha ya no es tan familiar, es más social; por ejemplo, en estos momentos, cómo es posible que estén abiertos todos los antros, ¿ahí, dónde vale la sana distancia?, entonces no, y hay muchas aglomeraciones en Año Nuevo, está importando más la economía que la salud”.

“En estas fechas hay que concentrarnos en la unión, porque mañana no sabemos quiénes van a estar en esta casa, la pandemia va a seguir, la cuestión de la vacuna yo lo veo muy lejos, políticamente se están manejando que ya próximamente, pues sí, porque el 2021 vienen las elecciones, pero no porque sea una verdad”.

Al especialista le preocupa la aceleración de la vacuna, porque asegura puede ser un factor de riesgo.

“A mí me preocupa lo de las vacunas porque están presionando y acelerando a las farmacéuticas o a los investigadores a sacarlas, en lugar de hacerlo con todo el rigor científico, porque las primeras vacunas que se hicieron se detuvieron porque estaban dejando un mal neurológico, afortunadamente se dieron cuenta y pararon, pero la presión es mucho, es preferible esperarnos a que lleguen a lograr una vacuna real y sin ninguna consecuencia”.

Actualmente, en España y otros países de Europa se está hablando de la Coronavidad, o sea, Navidad en tiempos de Covid.

“Hay un término nuevo que acaban de sacar los españoles que se llama Coronavidad y habla de toda la cuestión emocional que va a suceder en estas fechas, pero que también podemos evitar, no es como la ola, que ahí viene y no la podemos detener, esto sí lo podemos controlar, hay que ser respetuoso con los demás, si antes llenabas de focos tu casa, pero el vecino está con su dolor, pues bájale un poco, no pasa nada, a eso se le llama solidaridad, se le llama respeto hacia nosotros y a los demás”.

“Estas pérdidas de este año no son las mismas que hace un año, hace un año, cuando fallecía alguien, se velaba, se recibían todos los pésames, había todo un ritual y ahora no, hay muchas familias en donde ingresaron a su ser querido a un hospital y a las dos o tres días les informaron que ya falleció y ni siquiera lo vieron, porque no se pueden ver por cuestión sanitaria, toda esa gente está inconclusa, mentalmente se dicen no, no, no y quieren pagar un ADN y volver a sacar el cuerpo, tengo pacientes que no han llegado a la aceptación y eso es psicológicamente malo, porque tienes que aprender a cerrar ciclos para poder llegar a un entendimiento o a una aceptación real”.

Finalmente, comenta que lo ideal es tratar de que la convivencia familiar sea de lo más agradable, con juegos y pláticas divertidas, que permitan generar un momento que beneficie la unión familiar.

“Yo estoy recomendado que festejen y que convivan con sus familias hasta donde la persona pueda estar y ya después que se retiren a sus habitaciones, porque hay gente viva alrededor, porque puede haber hijos a tu alrededor, por qué le vas a quitar eso a tus nietos, festeja, cena, pongan cantos navideños, ya cuando no pueda, que se retire a descansar”.

“Dentro de la tanatología existen tres pasos, uno: reconocer la pérdida; dos: reconocer el dolor, y tres: aprender a vivir con la ausencia de ese ser querido. Ese es un trabajo personal, que hay que hacerlo”.

¿Cómo celebrar?

Actividades sugeridas

-Realizar una cena de Nochebuena lo más familiar que sea posible

-Festejar la Navidad

-Ser respetuoso con los demás

-Fomentar la unión familiar

El psicólogo sugiere realizar actividades para fomentar la unión familiar.