Fonden destina para Escuinapa y Rosario $510 millones por HuracÃ¡n Willa

Fonden destina para Escuinapa y Rosario $510 millones por Huracán Willa

El viernes estarán en la Perla Camaronera los titulares de Sedatu, Protección Civil y Fonden

Carolina Tiznado

El Gobierno federal destinó 510 millones de pesos para los damnificados del Huracán Willa de Rosario y Escuinapa, anunció el Alcalde Emmett Soto Grave.

Adelantó que este viernes, estarán en el municipio los titulares del Fonden, Protección Civil Nacional y Sedatu, quienes recorrerán las zonas afectadas por "Willa".

Esto, dijo el munícipe, fue el acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el encuentro que tuvo con el Mandatario federal el lunes pasado en la Ciudad de México.

"Habrá apoyos para vivienda, pesca, cultura, agricultura, de los 510 millones que tiene el Fonden al municipio, le corresponden 280 millones, el resto es para Rosario", precisó.

Estos recursos no han llegado, pues no se tiene un censo claro de las afectaciones, ya que lo que se hizo del 23 al 29 de octubre no refleja los daños, está mal hecho, precisó.

Se va a valorar de nuevo, señaló, los daños que se tengan para que se acceda a los recursos.

En el tema de los horticultores, el Fonden no tiene un recurso para ellos, por sus reglas de operación, pero esperan que se puedan dar incentivos fiscales o reestructuración de créditos, que es lo que piden los afectados.

Se les informó que se trabajará en eso, mientras se considera que la Cámara de Diputados trabaje en modificar las reglas de operación del Fonden, que sólo puede dar apoyo a otras actividades productivas, como es el caso de los fruticultores.