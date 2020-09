Formaliza SEPyC basificación de mil 800 docentes

Los beneficiados son maestros de nivel preescolar, primaria y secundaria

Belem Angulo

Con la entrega simbólica de Formatos Únicos de Personal, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa concretó la basificación de mil 865 docentes.

Los beneficiados son maestros de nivel preescolar, primaria y secundaria.

"El Formato Único de Personal, más conocido como FUP, lo identifica perfectamente todo docente como el documento que le da certeza laboral y jurídica, ya que oficializa los movimientos de personal", explicó Victor Manuel Pérez Castro, Director General de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación estatal.

"Con la entrega de este formato se acredita la obtención de su plaza base, con este documento se avala el cambio a código 10 en la función que realiza"

De acuerdo a Pérez Castro, son 712 docentes que adquirieron el código 10 en el proceso de admisión 2019-2020, y mil 153 que fueron acreedores en una regulación de plazas.

Agregó que la obtención de la base brinda a los docentes estabilidad laboral y de la posibilidad de participar en procesos de promoción y de reconocimiento.

En el evento el Secretario de Educación de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, lamentó los recortes presupuestales para educación que se prevén dentro del paquete económico federal 2021.

"Cuando se piensa en un presupuesto minúsculo para la educación, es porque no se entiende la función de la educación. Aquellos que no le dan a la educación, es porque no entienden que se están pegando solos", acusó.

Subrayó que la dependencia estatal, el magisterio sinaloense puede encontrar la garantía de apoyo al gremio.

"Cuando la causa es justa, no duden: yo no me sé echar para atrás", dijo.