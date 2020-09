Fortalecer instituciones de Morena, principal reto de Donají Alba

La aspirante a la Secretaría General de Morena, Donají Alba Arroyo, simpatiza con el proyecto de Mario Delgado Carrillo, de crear unidad al interior del partido

América Armenta

Fortalecer las instituciones internas y encontrar mejores cuadros para el partido son aspiraciones de Donají Alba Arroyo, quien participa para ser Secretaria General de Morena.

Junto a sus compañeros destaca que solo ha sido militante del partido en el que se encuentra actualmente.

Si bien, simpatiza con el proyecto de Mario Delgado Carrillo, que busca la Dirigencia Nacional de Morena, no van en fórmula, sino que son elecciones separadas, por lo que en caso de ganar y que Delgado Carrillo no lo haga, considera que no hay mayor problema con trabajar con cualquier equipo, lo cual, destacó, ha hecho antes por el partido.

El mensaje que envió a la militancia es que pueden encontrarse en sus proyectos y fortalecer sus diferencias a partir de éstos, respetando la pluralidad del partido, mientras que a los simpatizantes, aquellos que apoyaron a Andrés Manuel en campaña, les dijo que en este momento van a dar un aire fresco, a orientar sobre qué es lo que quieren acerca del partido.

“El partido es la herramienta que va a perdurar más allá de los gobiernos, por lo tanto, considero importante que ahorita se tome en cuenta lo que los simpatizantes externos opinan”, manifestó Alba Arroyo.

Trayectoria

La candidata a la Secretaría General de Morena destacó que lo que la diferencia de otras personas interesadas en este puesto, es que ella no ha tenido militancia en otro partido político.

“En el año 2012 me invitaron a formar parte de la estructura de la defensa del voto, en aquel entonces Morena no tenía registro, no era partido, pero con muchísimo gusto participé y me fui involucrando en las tareas de Morena y ya fue inevitable y con mucho gusto me registré y he participado desde entonces en la estructura del partido”, relató.

Además de estar solamente en Morena, por decisión propia no participa en ningún otro proceso más que en el del partido, es decir, no ha tenido un cargo de representación; le ofrecieron trabajar en la administración en 2017, pero no aceptó al darse cuenta que gran parte de la militancia se había ido a las administraciones y que el partido se quedaba vacío.

“En Morena he estado presente en muchas instancias del partido, he sido presidenta del Consejo Estatal en la Ciudad de México, fue mi primer cargo, después Secretaria de Organización, lo que soy actualmente y también fui asesora del Instituto de Formación Política, un trabajo que hice de manera honorífica”, informó.

De esta manera, explicó, pudo conocer el partido no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país y a su militancia.

“Conozco las entrañas del partido, tengo clarísimo lo que se necesita y lo que no, y con esa convicción te digo que con eso me diferencio de mis compañeros. Yo no estoy dejando una curul a mitad de mi periodo, ni estoy aquí para ser candidata, yo tengo claro que quien se anote a la Secretaría General tiene que tener la capacidad de asumir los problemas, resolverlos y sobre todo caminar, talacharle, recorriendo el país para atender todos los asuntos que se tienen que atender en un partido político”, agregó.

A resolver

La aspirante destacó que después de dos años de no tener dirigencia, o tener solo parte de ella, se tiene que atender la parte de generar instituciones en el partido y buscar a los perfiles que puedan estar en el partido.

“Hay mucha gente que no se fue a la administración, gente que son grandes cuadros que tienen que estar, que pueden participar y a quienes no se les ha dado el trato o las oportunidades necesarias. Entonces creo que hay que buscar el relevo con nuestros compañeros que están ahí y sobre todo ser institucional”

Alba consideró que cada quien debe tener su lugar y explicó a Morena como un mosaico plural, que tiene ciudadanos y ciudadanas feministas, maestros, defensores de derechos humanos, empresarios, académicos, entre otros, a quienes se les tiene que reconocer.