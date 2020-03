Fortaleza mental, la clave de Ramiro PeÃ±a en la campaÃ±a 2019-20 con Tomateros

Fortaleza mental, la clave de Ramiro Peña en la campaña 2019-20 con Tomateros

Fue el Jugador Más Valioso de la Serie Final en la LMP

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Como una montaña rusa fue la campaña 2019-20 para Ramiro Peña, en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

No obstante, su talento y entrega por la casaca guinda lo llevó a ser pieza clave en el decimosegundo campeonato de los Tomateros de Culiacán, y a proclamarse como el Jugador Más Valioso de la Serie Final.

Luego de un rol regular en el que bateó para .239 con 20 carreras producidas, consiguió números extraordinarios en postemporada. En 19 encuentros conectó 26 imparables que le dieron un promedio de .351. Además, logró pegar cinco cuadrangulares y remolcó 18 carreras.

“El 2019 sí fue muy difícil, en temporada regular la verdad sí batallé mucho, todos los días entrenaba, pero pues no salió nada, no querían caer, cayó uno que otro hit. No me sentí bien, hasta que llegó playoffs y algo tenía que cambiar. Yo creo que el cambio que hice mentalmente me ayudó mucho y se reflejó”, aseguró el infielder.

Sobre haber sido elegido como el Más Valioso después de una final que se extendió a siete encuentros, el regiomontano confesó que, aunque fue bonito, lo principal es que Tomateros levantó el anhelado trofeo.

“Si me pones un mes atrás la verdad nunca pensé que iba a ser el MVP, es muy bonito el reconocimiento, pero en realidad a lo que yo voy siempre es el campeonato. El equipo es el que estuvo ahí, cada quien tuvo su función, pitcheos clave, batazos importantes, jugadas clave, entonces el MVP en lo personal es bonito, es bonito el reconocimiento, pero no me importa tanto la verdad, lo que me importa a mí es ganar, me gusta ganar y siempre he tratado de crear el hábito de ganar”, expresó.

Ramiro tenía una estrecha relación con el coach Leo Valenzuela, por lo tanto, fue uno de los jugadores más afectados con su fallecimiento. Y, aunque sobreponerse a ese momento fue una prueba muy difícil, confesó que dedicó a él el turno que resultó en cuadrangular en ese importante segundo duelo semifinal contra Cañeros.

“Fue difícil salir, estábamos entrenando, se suspendió la práctica y fue muy triste, pero en mi mente después de tratar de asimilarlo lo más rápido posible, desafortunadamente pasó en ese momento, pero son playoffs y no nos podemos confiar, menos con el rival que tenemos enfrente y traté de cambiar el chip”, recordó sobre aquel duelo.

“No llevaba hit ese día, yo me acuerdo que me dominaron en el tercer turno y salí al campo y dije: Leo, discúlpame voy de tres nada, el próximo turno te lo dedico a ti, y fue cuando pegué el jonrón, son momentos que se quedan, fue una montaña rusa de emociones fuertes, muy feliz y muy triste también”.

El infielder defiende los colores del equipo de Culiacán desde hace 12 temporadas y ha colocado en su vitrina tres anillos de campeonato. Ha visto acción en 441 encuentros, en los cuales ha bateado para .264 con 34 cuadrangulares. Peña acumula 173 carreras remolcadas y 200 anotadas a lo largo de su carrera como guinda.

Después de tantos momentos con la escuadra culichi, Ramiro califica la campaña del décimo título y la más reciente como las más significativas en su carrera de LMP.

“El primer campeonato que tuve con Tomateros en el 2015, porque nunca había quedado campeón aquí, entonces fue un momento muy especial. Este año también, todas las altas y bajas que tuvo la temporada, yo creo que este año ha sido el mejor en lo personal y que he disfrutado más”, dijo.

Finalmente, Peña aplaudió el cariño y apoyo de la afición guinda, reconociéndolos como parte importante de este título.

“Es de aplaudirse el apoyo de la afición, fue muy importante, siempre es importante, el hecho de que parece que están con contrato de que tienen que ir al estadio, de que tienen que apoyar. La verdad se les agradece mucho, la gente siempre estuvo ahí, y eso siempre se les va agradecer, el ambiente que ponen en el estadio nosotros lo disfrutamos también, y lo que hacemos espero que ustedes lo disfruten”, culminó.

