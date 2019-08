Foto de Lady Gaga con Bradley Cooper es desmentida: Derek Rowen fue quien acompaÃ±Ã³ al director

Foto de Lady Gaga con Bradley Cooper es desmentida: Derek Rowen fue quien acompañó al director

Este domingo, el diario británico The Sun desmintió el viaje romántico de los protagonistas de A Star Is Born, y citó a una fuente cercana al actor, la cual aseguró que desde hace varios meses los famosos no se ven

Sinembargo.MX

19/08/2019 | 1:01 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Este fin de semana, circuló en diversos medios internacionales la noticia de que Bradley Cooper y Lady Gaga habían sido captados almorzando en Italia. Diversos periódicos retomaron la noticia de The Mirror, el cual señaló que la pareja había sido fotografiada desayunando en una isla privada cerca de Sicilia. La nota iba acompañada de una fotografía que mostraba supuestamente al actor y a la cantante disfrutando de sus alimentos en una terraza. “Lady Gaga y Bradley fueron vistos juntos en el desayuno. Estuvieron hasta la una de la tarde y almorzaron. Se veían muy acogedores y conversaban, pero no posaron juntos para las fotos”, señaló una fuente para The Mirror. De acuerdo con la exclusiva, después de esa parada en el Hotel Cincotta se dirigieron a Chateau La Coste, en Provenza, Francia, donde Cooper se encontró con Bono, vocalista de la banda U2. Supuestamente Gaga no había querido participar en las fotografías grupales que el actor estadounidense se había tomado durante una cena en aquel país europeo para no alimentar más los rumores de su romance. Para sorpresa de muchos seguidores la noticia resultó ser falsa. Este domingo, el diario británico The Sun desmintió el viaje romántico de los protagonistas de A Star Is Born, y citó a una fuente cercana al actor, la cual aseguró que desde hace varios meses los famosos no se ven. De acuerdo con el medio inglés, la figura glamorosa que en realidad estaba con Bradley era un artista irlandés de cabello gris de 60 años llamado Derek Rowen y mejor conocido como Guggi, el cual fue fundador de la banda de culto Virgin Prunes. Aunque Gaga y Bradley nunca han confirmado tener un romance, las especulaciones se desataron cuando ya había problemas entre Cooper e Irina y sobre todo gracias a su presentación en los premios Óscar, en donde la química entre la cantante y el actor fue evidente. Dentro de toda la serie de especulaciones alrededor de la cantante y el actor, algunas incluso han llegado a afirmar que ambas estrellas viven juntas y que Gaga está embarazada de Bradley. “Todo el mundo dice que Gaga está radiante y escondiendo su pancita de embarazada. Por supuesto, la única persona que podría ser el padre es Bradley. Estamos esperando a que ella haga el anuncio formal”, afirmó una persona a la revista In Touch el pasado julio. Un par de semanas después, la misma publicación aseguró que Gaga y Bradley se habían mudado juntos a un departamento del actor en Nueva York, en donde la cantante ocupaba ya el guardarropa que había usado Irina Shayk. “Le ha dado su toque personal al apartamento, en West Village, y planea hacer alguna reforma… No hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico”, señaló un informante. Las especulaciones sobre un romance se avivaron primero por la ruptura del compromiso de Gaga y Christian Carino, el pasado febrero, y luego en junio, cuando se confirmó que Bradley Cooper ya no era pareja de Irina. Sin embargo, hace unos días, Lady Gaga fue vista besando a un hombre que no es Bradley Cooper. Se trata del ingeniero de sonido Dan Horton, con quien la cantante fue captada en un restaurante de California. Testigos de la escena aseguraron a la revista People que Gaga y Horton se mostraron muy efusivos mientras comían juntos y se besaron en varias ocasiones. En medio de todos los rumores, entre los que también se dijo que Bradley Cooper estaría buscando consuelo en la actriz Jennifer Garner, el portal Gossip Cop se encargó de echar abajo varias de las historias alrededor del actor. Y, según Entertainment Tonight, la vida de Cooper en estos momentos no tiene nada que ver con las citas o los romances, pues “está completamente enfocado en su carrera y en su hija”. #Lady Gaga

#Bradley Cooper

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio