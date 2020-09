FOTO: Lewis Hamilton pide que arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor

SCARPERIA._ El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de la Toscana, el noveno del campeonato, subió al podio del circuito italiano de Mugello con una camiseta en la que reivindicaba el arresto “de los policías que asesinaron a Breonna Taylor”.

Taylor, de 26 años y de raza afroamericana, que murió durante un tiroteo el pasado mes de marzo en la localidad estadounidense de Louisville (Kentucky), fue recordada este domingo en Mugello por Hamilton, tras lograr su sexto triunfo del año, el 90 en la categoría reina, que lo deja a sólo uno del récord histórico del alemán Michael Schumacher.

El séxtuple campeón mundial inglés lució, al subirse al podio, una camiseta con un lema que rezaba “Arrest the cops who killed Breonna Taylor” (“Arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor”, en inglés).

It’s been 6 months since Breonna Taylor was murdered by policemen, in her own home. Still no justice has been served. We won’t stay silent. #JusticeForBreonnaTaylor pic.twitter.com/7zinVHiYcH