FotÃ³grafo del WP pone en evidencia a Trump: no hay nada oculto en el pacto con MÃ©xico

Fotógrafo del WP pone en evidencia a Trump: no hay nada oculto en el pacto con México

El Presidente de Estados Unidos dejaba entrever que había más en el acuerdo firmado con México; Ebrard dará a conocer más detalles

noroeste.com

El fotógrafo Jabin Botsford, del diario The Washington Post, evidenció al presidente estadounidense Donald Trump, quien en la mañana de este martes otorgó declaraciones a la prensa y traía consigo una hoja, que contiene el acuerdo firmado con el Gobierno de México, incluyendo las partes que afirma no han sido reveladas por las autoridades mexicanas.

Botsford logró capturar parte del texto en el que se detalla el esquema conocido de aplicación en 90 días para la implementación de un acuerdo. El mandatario estadounidense lleva desde el pasado domingo insistiendo en que el pacto que su Administración alcanzó el pasado viernes con el Gobierno mexicano para frenar la imposición de aranceles, incluye conceptos que aún no se han revelado.

"Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio [sobre su contenido] en el momento adecuado", afirmó Trump. Sin embargo, la hoja que portaba consigo tiene un texto visible en el que se pude leer el mismo acuerdo que fue difundido por el Gobierno mexicano.

"Si el Gobierno de Estados Unidos determina a su discreción y tras consultar con México que después de 45 días... no han sido suficientes para reducir el flujo de migrantes al sur de Estados Unidos, el Gobierno de México tomará todas las medidas necesarias bajo la ley local para buscar que el acuerdo se implemente en espera de que el acuerdo se implemente en 45 días (sic)", señala el texto visible.

Este mismo día, por la mañana, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Marcelo Ebrard Casaubón, aclaró que el plan acordado para reducir el flujo migratorio fue una propuesta de México en las negociaciones y no de Estados Unidos.

"Estados Unidos no era lo que quería esto, no era su plan principal, esta es una propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa [...] Quisiera yo aclarar. Si simplemente se tratara de que Estados Unidos determinó líneas y las debemos seguir, no habría negociación ni nada", señaló el canciller durante la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard Casaubón afirmó que se sigue insistiendo con Estados Unidos en el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica, a fin de respaldar a los migrantes. Por su parte, López Obrador detalló que en las pláticas en Washington, el tema de la cooperación para el desarrollo llevó ocho horas de negociación.

"Voy a decirles algo que me informó Marcelo, cuando me platicó cómo había estado todo, teníamos comunicación por teléfono, pero ahí no se puede hablar con amplitud. Ya a detalle me informa cómo había estado el proceso que fue dilatado, se fueron un viernes y regresaron el sábado", indicó el presidente mexicano.

"Me llamó la atención algo que me informó: el punto para la cooperación en el desarrollo para que se atendiera el problema llevó 8 horas de negociación ese punto, así fue ¡Ocho horas! Porque son concepciones distintas y eso es lo que está ahora en cuestión", señaló López Obrador.