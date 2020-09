FOTOS: A seis años del ataque en Iguala, familias de los 43 toman las calles para exigir justicia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que ya se giraron órdenes de aprehensión contra militares que habrían participado en el caso Ayotzinapa

MÉXICO (SinEmbargo).– Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan por sexto año consecutivo en la Ciudad de México para exigir verdad y justicia en el caso Iguala.

Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos cumplen seis años con la incertidumbre de no saber de sus hijos y hoy nuevamente marchan con las mismas interrogantes: ¿Qué pasó entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014? ¿Dónde están los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa?

Este sábado, además, conmemoraban esta fecha con la expectativa que Gobierno de la República les ofreciera información relevante, sobre todo de capturas o detenciones clave.

Los familiares esperaban que hoy se diera también a dar mayor información o avances importantes, ya que el pasado 23 de septiembre, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que existía “información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche”.

No obstante, el Gobierno de México solo dio a conocer hoy que se habían girado más órdenes de aprehensión, en este caso contra militares, lo que era una petición de los padres. Además, reiteró que la “verdad histórica” había colapsado, aspecto que no es nuevo, ya que desde la identificación de los restos del normalista Christian Alonso Rodríguez, tal versión había quedado derrumbada.

Decenas de personas marchan hoy, a 6 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Montserrat Soriano, SinEmbargo.

“Ese es un avance: el que no exista encubrimiento. Hay, desde luego, resistencias, porque no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario. Todavía están ahí enquistados. Pero no van a poder detener la voluntad de que se haga justicia. Y ese es el otro elemento favorable: no hay espacios para la impunidad y somos muy perseverantes, somos muy tercos, y hay evidencia de ello. No nos vamos a cansar”, dijo hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo hoy que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace justo 6 años nunca estuvieron juntos, lo cual, fue la tesis principal de la “verdad histórica” que intentó imponer el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La ‘verdad histórica’ se ha colapsado”, dijo Encinas Rodríguez, luego de explicar que los nuevos hallazgos de restos, incluidos los de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, identificado en julio pasado.

En la nueva investigación sobre el Caso Iguala “se ha partido de la premisa de que la única verdad es que no hay verdad”, dijo Alejandro Encinas Rodríguez, y “encontrar esa verdad es la encomienda que tenemos que cumplir”, expuso el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Mario César González, padre de César González Hernámdez, dijo que a partir de la identificación de Christian Rodríguez Tello “no tenemos noticias nuevas y tampoco tenemos detenciones, por eso es que nosotros estamos un poco desesperados por no saber por qué no se han dado detenciones o si ya hay órdenes de aprehensión”.

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, dijo que el estado mexicano tiene la responsabilidad de realizar las detenciones con debido proceso y sustentadas. “No es justo que a seis años y no hay detenciones a las personas que estuvieron involucrados, autoridades y todo, no es posible que todavía no haya detenciones (clave). Esperemos que pronto haya detenciones”, dijo.