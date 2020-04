FOTOS: Ben Affleck fuma con un cubrebocas puesto durante la crisis sanitaria y se vuelve tendencia

En diversas fotografías compartidas en redes sociales se puede ver al actor subiendo su cubrebocas hasta la nariz, en un intento de fumar y seguir protegido

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La manera de fumar del actor estadounidense Ben Affleck en medio de la pandemia de coronavirus no pasó desapercibida en redes sociales.

La estrella de Hollywood fue captada por las cámaras esta semana durante un paseo con su novia, Ana de Armas, por las calles de Venice (California, EU.). Ambos portaban tapabocas como parte del protocolo de prevención para evitar contagios, pero Affleck parecía no estar dispuesto a que eso le impidiera disfrutar de un cigarrillo.

En varias fotografías que circulan en la red se ve como el artista sube su mascarilla hasta la nariz sin quitársela, en un intento por fumar y seguir protegido.

Su ingenio para seguir con su hábito durante la crisis sanitaria impresionó a los internautas y parece haber entrado a la lista de memes que protagonista el reconocido actor.

Para algunos usuarios la escena parece confirmar la aparente preocupación que refleja Affleck mientras fuma: el actor ya ha sido fotografiado varias veces durante esa actividad, con una expresión de angustia en su rostro.

“Otra foto para añadir al fumador Ben Affleck a través del canon de dolor existencial”, escribió una usuaria que compartió otros momentos similares de la celebridad.

Ben Affleck gonna be the last man standing at the end of this apocalypse pic.twitter.com/WPdJEshhdo — reesh (@KrisJennerTD) April 24, 2020

finally another photo to add to the ben affleck smoking through the pain of existence canon pic.twitter.com/Pk2WNMTbzD — emma (@emamma_mia) April 24, 2020

What picture of Ben Affleck smoking are you today? Tag yourself. pic.twitter.com/mW0TPr88BE — CZ (@cgz79) April 26, 2020

Gotta respect the full Ben affleck pandemic lean in pic.twitter.com/vGgHKoa3aC — tom_tuna (@tom_tuna) April 24, 2020

Podremos decir lo que queramos de Ben Affleck, pero su máscara es una masterpiece. pic.twitter.com/1aUCJfoodl — Yasmin Ali (@YasFriends) April 24, 2020