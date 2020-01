FOTOS: Conoce los uniformes en Space Jam 2, cinta protagonizada por LeBron James

MÉXICO._ Han pasado casi 25 años desde el estreno de Space Jam (1996), probablemente uno de los mejores largometrajes animados mezclados con la realidad, en donde Michael Jordan se unía a los míticos personajes de los Looney Toons para vencer a un grupo de peculiares extraterrestres que buscaban esclavizarlos.

A más de dos décadas de su estreno, el pasado febrero se confirmó la secuela de la cinta, la cual correrá bajo la dirección de Terence Nance en la parte de realidad, mientras que, en cuestiones de animación, Ryan Coogler, director de Black Panther tomará el mando. Y aunque fue casi un año sin tener noticias sobre el rodaje de tan esperada película, finalmente salen a la luz los jerseys de “Tune Squad” y “Monstars” para Space Jam 2. ¡Checa los diseños!

The Space Jam 2 jerseys have been revealed, h/t @brkicks. pic.twitter.com/kniDn1sRKg