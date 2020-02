FOTOS de la cuarta temporada de The Crown muestran el gran parecido de Emma Corrin con Lady Di

MÉXICO._ La actriz Emma Corrin fue la afortunada (o desafortunada) actriz escogida para encarnar a uno de los personajes más amados de la Familia Real Británica en la serie The Crown de Netflix.

Y, más allá de la gran presión que personificar el rol podría representar para ella, la actriz ha recibido muy buenos comentarios en la red por su aspecto tan cercano al de la fallecida princesa.

A través de diferentes medios comenzaron a filtrarse las imágenes de la actriz caracterizada como Lady Diana durante el rodaje de la serie, muchos aseguran que el parecido es increíble, al mismo tiempo que halagan los vestuarios, mismos que en su momento se convirtieron en icónicas características de la antigua esposa del príncipe Charles.

Algunas de las imágenes reveladas fueron del momento en que se grababan momentos claves en la historia de Diana, como sus visitas a los Estados Unidos, específicamente a New York cuando asistió a la Academia de Música con un deslumbrante vestido de alta costura.

🎥| Gravações da 4ª temporada de The Crown: Emma Corrin, que interpretará a Princesa Diana na penúltima temporada da série, gravou uma visita que Diana fez, em fevereiro de 1989, ao teatro Brooklyn Academy Of Music em Nova York. As gravações ocorreram em Manchester no UK. pic.twitter.com/4sozOnC7Dx