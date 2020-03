FOTOS de los sets abandonados de Jurassic World: Dominion y La Sirenita por Covid-19 salen a la luz

MADRID._ La pandemia de coronavirus ha paralizado la industria del entretenimiento e innumerables proyectos que estaban en desarrollo se han visto obligados a aplazar su producción. Ese ha sido el caso de Jurassic World: Dominion y la nueva versión de La sirenita, cuyos set de rodajes abandonados se han podido ver gracias a unas nuevas imágenes aéreas.

Las fotos publicadas por Daily Mail muestran numerosos escenarios desordenados y, en el caso de Jurassic World: Dominion, con varios cromas azules aún sin retirar.

La Sirenita está protagonizada por Halle Bailey como la acuática princesa Disney, con un elenco que también incluye a Melissa McCarthy, Daveed Diggs, Jonah Hauer-King, Awkwafina, Jacob Tremblay y Javier Bardem.

El legendario productor Alan Menken reveló recientemente en redes sociales que ya habían grabado la música para el remake, incluidas cuatro nuevas canciones, antes de la suspensión de la grabación.

Aerial photos reveal how coronavirus has left Jurassic World and Disney's The Little Mermaid movie sets shut down and void of life https://t.co/GshBEXgjya