Fox defiende las pensiones de ex presidentes, pero afirma que aceptara si AMLO cumple y se las quita - Noroeste

Fox defiende las pensiones de ex presidentes, pero afirma que aceptara si AMLO cumple y se las quita

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Vicente Fox Quesada, ex Presidente de México, defendió las pensiones de ex mandatarios, pues, dijo, son quienes estuvieron a cargo de la nación y entregaron frutos por su trabajo.

“Ya estamos a casi el mes de las elecciones que han dado el triunfo al Movimiento Regeneración Nacional. Así como el pueblo de México avaló esta victoria, es importante señalar que en el pasado, los ex presidentes en turno también lo fuimos, desde el más malo hasta el mejor”, dijo en una carta compartida en sus redes sociales.

“Hoy se ha dado por denostarnos, por ofendernos, por etiquetarnos de muchas formas; sin embargo, somos quienes estuvimos a cargo de la nación por elección de ustedes. Hay buenos, medianos resultados, claro está, pero el trabajo arduo por México nunca se detuvo.

“Casi 130 millones de mexicanos disfrutamos hoy de los frutos de este trabajo, ya que como he dicho antes, el Presidente no puede todo y el pueblo no puede solo. Cada uno de nosotros somos y hemos sido arquitectos del éxito de nuestro país”, detalló.

Fox Quesada afirmó que México compite entre los mejores del mundo e incluso “es la envidia de muchos países latinoamericanos, africanos y buena parte de Asia”.

El panista dijo que la historia de México no comenzó el 1 de julio y que ya tiene grandes pilares.

“Cada uno de nosotros (los ex presidentes) nos llenamos de felicidad en el triunfo, pero también aceptamos cabalmente la responsabilidad de cumplirle al país. Después de nuestra administración, les digo que no somos los malos de la película, somos ciudadanos que trabajamos y continuamos trabajando por una sola meta: México”.

“ Ni la pensión, ni los apoyos a ex presidentes son la panacea pero tampoco son casos de abuso de poder, como se ha venido manejando en la oposición política, ciudadanía y prensa. Todos los presidentes tenemos mucho que darle a nuestras naciones, aún después de nuestro mandato. Creo que no hay mejores experiencias ni conocimiento de lo que nuestro país necesita, que las de un ex Presidente.

Después de toda la explicación, Fox dijo que si es por el bien de México, aceptará que le quiten su pensión.