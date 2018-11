Fox refunfuÃ±a por las consultas de LÃ³pez Obrador

Fox refunfuña por las consultas de López Obrador

El ex Presidente considera burlescas las propuestas del tabasqueño

Sinembargo.MX

21/11/2018 | 11:28 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El ex Presidente Vicente Fox Quesada ha refunfuñado toda la mañana por las consultas nacionales a las que ha convocado Andrés Manuel López Obrador, pero no se ha referido directamente a la posibilidad de que sea llevado a juicio.

El resto de los ex mandatarios (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña) se han mantenido en silencio después de que el Presidente electo dijera que consultará a la población si procede enjuiciarlos; si se lleva a cabo la Guardia Nacional, y si acepta o no el consejo de los poderosos dueños de las televisoras, a quieres nombró recientemente sus “asesores empresariales”.

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto suelen reaccionar con suficiente velocidad ante los eventos. Ahora no lo han hecho.

López Obrador ha insistido en estos días en que no llevará a juicio a los ex mandatarios para no “empantanarse” y lograr todos sus proyectos. Pero luego, en entrevista con Carmen Aristegui, anunció una consulta para ver qué dice la población sobre esa eventualidad.

El ex Presidente Vicente Fox se ha mantenido pendiente de las entrevistas que dio el Presidente electo con los periodistas Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva. A través de su cuenta de Twitter compartió diversos mensajes acompañados de declaraciones de López Obrador, en las que calificó como “piteras” las consultas populares que ha anunciado.

“Oye, López Obrador ¿y por eso los engañas con tus ‘consultas’ piteras?”, escribió Fox y compartió un fragmento de la entrevista con Aristegui donde Andrés Manuel dijo que su “amo es el pueblo de México”.

“El ‘supremo de la justicia’, el ‘mesías justiciero’ ha hablado. Síguele dándole atole con el dedo al pueblo, al final impones tu voluntad a través de ‘consultas’ a modo para tu beneficio”, escribió.

Vicente Fox también aseguró que López Obrador ha logrado varios “retrocesos” antes de entrar en funciones y cuestionó qué resultados le dará a la población.

“Si por resultados te refieres a la caída de la bolsa, a la pérdida de confianza de inversionistas, al autoritarismo en medios, a la falta de memoria de promesas … entonces ya se están viendo resultados”, dijo.

Esta mañana, en la entrevista con Aristegui en Radio Centro, López Obrador se comprometió a llevar a consulta popular tres grandes temas: la investigación a los ex presidentes mexicanos por temas de corrupción; tener como asesores al grupo de empresarios que anunció hace unos días; así como la creación de la Guardia Nacional.

El compromiso lo hizo frente a la periodista Carmen Aristegui esta mañana de miércoles. El Presidente electo formuló las preguntas que se comprometió a incluir en una nueva consulta nacional ciudadana cuando ya sea Presidente de México.

El primer cuestionamiento a los ciudadanos sería: “¿Crees que Andrés Manuel deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyecto productivos? ¿Sí o no?”

“¿Crees que Andrés Manuel debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no?”

También se comprometió a consultar sobre la creación de la Guardia Nacional.

“Vamos a hacer tres [preguntas]. Y de una vez en el caso de la primera: Yo estoy a favor, no voy a hacer en este asunto, porque son mis planteamientos, no voy a ser imparcial, quiero informar bien a la gente, y los opositores que también hagan lo propio”, dijo el mandatario sobre su grupo asesor de empresarios que incluye a Ricardo Salinas Pliego (Azteca), Bernardo Gómez (Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles, Grupo Imagen), Carlos Hank González (Hermes), Daniel Chávez (Grupo Vidanta), Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán hijo.