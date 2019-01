Fox vuelve a retar a AMLO y le dice no seas lengua suelta, prueba tus dichos o cÃ¡llate chachalaca

Fox vuelve a retar a AMLO y le dice no seas lengua suelta, prueba tus dichos o cállate chachalaca

Ésta no es la primera ocasión en la que el expresidente panista arremete contra López Obrador por el tema del robo de combustible

Sinembargo.MX

16/01/2019 | 10:00 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El ex Presidente Vicente Fox Quesada volvió a arremeter en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos de que su Gobierno fue omiso ante el robo de combustible.

A través de su cuenta de Twitter, Fox exigió a Lopez Obrador que presente pruebas sobre su supuesta relación con el huachicoleo en el país.

“Calumniar para justificarte ante el pueblo es el peor delito democrático que existe. No seas lengua suelta, prueba tus dichos o cállate chachalaca”, escribió Fox en Twitter.

Ésta no es la primera ocasión en la que Fox arremete contra López Obrador, el pasado 14 de enero afirmó que durante su sexenio, que comprendió del 2000 al 2006, no hubo robo de combustible y aseguró que “ni siquiera existía la palabra huachicol”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ex mandatario pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de culpar a terceras personas por el problema de desabasto de combustible.

“Es un descaro esto de so pretexto del huachicol, que se atiende y se maneja de otra manera; como yo lo hice, en mi caso no había huachicol, ni siquiera existía la palabra, entonces que deje de acusar sobre todo que presente pruebas o que se calle, que no ande de hablador, porque está calumniando”.

El día de ayer, el ex Presidente Felipe Calderón, quien gobernó entre 2006 y 2012, negó haber sido cómplice o haber hecho la vista gorda durante su Gobierno ante el robo de combustibles que sufre el país y que ha derivado en un problema de desabastecimiento de gasolina.

“Tuve muchos errores como cualquier ser humano pero combatí con determinación el crimen organizado, incluyendo el robo de combustible”, aseveró el político conservador en una entrevista a Radio Fórmula.

“Por supuesto que no”, dijo al ser cuestionado si fue cómplice o hizo la vista gorda.

López Obrador ha asegurado que preguntará a la población “si quiere que se enjuicie a los ex presidentes, del período neoliberal, de Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox y Calderón”.