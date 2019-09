Fox y el PAN llaman a crear un frente contra AMLO; vamos a descarar sus mentiras, dice el ex Presidente

Estoy convocando a todos la fuerzas ciudadanas”, dijo Vicente Fox sobre un frente contra el Presidente López Obrador.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– El ex Presidente Vicente Fox Quesada y panistas llamaron a la unidad para hacer frente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. durante la 24 Asamblea Nacional del partido político.

Fox Quesada asistió al encuentro realizado en el marco del 80 aniversario del Partido Acción Nacional (PAN) porque, dijo, , es “panista de corazón”, y desde ahí informó que ya se reúne con distintas fuerzas políticas para fortalecer un frente contra el Jefe del Ejecutivo y ganar otras elecciones presidenciales, reportaron medios nacionales.

El mandatario también informó que ya se ha reunido con el ex mandatario Felipe Calderón.

“No tiene que ser todo azul, rojo, amarillo o México Libre. Cuando se trata del país no hay colores, por el país nos sumamos todos. Estoy convocando a todos la fuerzas ciudadanas. Ya me reuní con Calderón, con Margarita, con Alito de PRI, con el PAN, con los Chuchos del PRD, ya me reuní con todos, vamos a cabalgar de nuevo, vamos a repetir el año 2000, con estrategia, descarando las mentiras y engaños de este personaje [López Obrador]”, dijo Vicente Fox en entrevista conmedios durante el encuentro.

En @AccionNacional estamos orgullosos de nuestros ideales, de nuestro compromiso por las y los mexicanos. Seguimos luchando por el Bien Común, por un México generoso. ¡Viva Acción Nacional! #80AñosPAN pic.twitter.com/KZM4tg4Hrp — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) September 21, 2019

“Llamo a todo México, a todos los partidos políticos, no podemos estar con una sola voz, un solo personaje, imponiéndonos a su criterios que sí se hace y que no se hace”, dijo el ex Presidente.

Por su parte, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, pidió unirse contra el “Gobierno autoritario”y “la fragilidad democrática” que representa López Obrador pues, dijo, “lo que hay es un Gobierno que quiere disminuir o desaparecer instituciones para perpetuarse en el poder”.

El político opinó que “lo que está en juego es la democracia o el autoritarismo”, por lo que convocó a las y los panistas, así como la ciudadanía en general a que se sumen a formar “la alternativa política de México“.

“Hagámosle frente a la amenaza populista y clientelar”, dijo.

Mientras que el consejero Diego Fernández de Cevallos señaló en un video que las y los panistas deben ser la opción contra el “caudillismo” que representa la administración de López Obrador.

“Si estamos viendo que de nuevo regresamos a un caudillismo, y Acción Nacional luchó contra los caudillos, hoy debemos entender que esa es nuestra lucha […]. Debemos ser la opción capaz de derrotar todo ejercicio arbitrario y caudillesco del poder, esa y no otra es nuestra tarea, esa y no otra es nuestra responsabilidad”, expuso.