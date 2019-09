Fox y FCH critican el Grito de Independencia de AMLO

Bartlett responde y le dice ‘Capitán Borolas’ a Calderón

Noroeste / Redacción

Los ex mandatarios Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, criticaron el primer Grito de Independencia que realizará la noche de este 15 de septiembre, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien lanzará 20 arengas desde el balcón central del Palacio Nacional.

“¿Para qué distorsionar la tradición del Grito, una ceremonia que nos une a los mexicanos?, ¿se trata de hacer que también eso nos divida?, ¿en serio ya se creen epopeya que se echarán vivas a sí mismos?, ¿habrá un viva Bartlett?, ¿O, viva el crimen organizado, que también es pueblo?”, dijo Calderón Hinojosa en su cuenta de la red social Twitter.

Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), respondió de forma directa al ex presidente, a quien se refirió de forma irónica. “Gracias Felipe por mencionarme en tu inteligente tuit. ¡Salud Capitán Borolas!”, tuiteó el funcionario federal.

“El grito del soberbio de López, es para sí mismo y los 20 ‘vivas’ son para satisfacer su gigantesco ‘ego’ Viva López, viva la 4a jalada, viva la CENTE (sic), viva Bartlett, viva Noroña, viva ‘la chingada’, viva los chairos, viva Bejarano, viva Ponce, viva reelección, viva Cuba, viva Venezuela”, enlistó, por su parte, Fox Quesada.

Ayer 14 de septiembre, López Obrador informó que lanzará 20 “¡vivas!” la noche de este 15 de septiembre en la ceremonia del Grito de Independencia. “Ya decidí que serán, por las circunstancias y por imprescindibles, veinte ¡vivas! para mañana por la noche”, tuiteó.

“Miren qué majestuosa fotografía del zócalo, tomada por Santiago Arau. ¡Allí nos vemos!”, añadió el mandatario nacional, quien viajará desde su rancho, ubicado en Palenque, Chiapas, hacia a la Ciudad de México, para encabezar sus primeros festejos patrios como presidente de la República.

El pasado 23 de agosto, un día después de afirmar que ya no quiere señalar a los gobiernos anteriores de los grandes problemas nacionales ya que, ahora, es responsabilidad de su administración, el actual mandatario nacional volvió acusar a Calderón Hinojosa de supuestamente haber provocado la actual violencia y se burló de él por haberse puesto, dijo, un saco militar que le quedaba grande, por lo que lo llamó “comandante Borolas”.

“Cuando le declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, a Apatzingán, y va vestido de militar, se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas y ahí declara la guerra”, dijo el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina desde Villahermosa, Tabasco.

“Esto lo tengo que estar recordando porque a veces se simplifica demasiado, se piensa que surgió el problema con nosotros, y sí asumo la responsabilidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad pero no podemos dejar de considerar los antecedentes”, dijo el actual presidente, quien acusó a Calderón Hinojosa de no tener un plan para hacer frente al crimen.

De inmediato, el ex presidente del período del 2006 al 2012, respondió a través de su cuenta de la red social Twitter y calificó como fallido el combate al crimen de la actual administración federa, al tiempo que expresó que a López Obrador le queda grande el Gobierno.

“Hoy se ha cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”, tuiteó el ex mandatario nacional.