Pogba pone el 3-1 para Francia cuando mejor jugaba Croacia - Noroeste

COPA DEL MUNDO

Pogba pone el 3-1 para Francia cuando mejor jugaba Croacia

Se juega la gran final de Rusia 2018

Noroeste / Redacción

15/07/2018 | 10:19 AM

MIN 58./ 3-1

¡Goool! Paul Pogba aprovecha un rebote y fusila al arquero croata.

MIN. 55/ 2-1

CAMBIO. Steven Nzonzi entra en lugar de Ngolo Kante (Francia).

MIN. 51/ 2-1

Mbappé toma un balón larga, se introduce al área, pero el portero croata alcanzar a detener su disparo.

MIN. 47/ 2-1

Disparo de Ante Rabic tras un pase Rakitic y la sacó Hugo Lloris tocándola con una mano.

MIN 46/ 2-1

Arranca la segunda mitad. Croacia está cargada de confianza esta noche, pero el marcador nuevamente no está de su lado.

MIN 45+3/ 2-1

Termina la primera mitad de esta final. Francia se encuentra arriba 2-1 con goles de Griezmann.

Incluso después de dos goles para Francia, siguen teniendo el mismo problema que resolver: están perdiendo todos los duelos, por alto y sobre el campo. La precisión de Griezmann en los tiros libres ha sido un arma preciosa y fatal, pero los croatas y su bello juego lucen demasiado peligrosos.

MIN. 45/ 2-1

Tercer tiro de esquina cobrado por Croacia, pero ningún jugador acierta a rematar a la portería y la pelota sale del área.

MIN. 42/ 2-1

Croacia tira a puerta, pero rechaza la defensa francesa para el tiro de esquina.

MIN. 40/ 2-1

Tarjeta preventiva para Lucas Hernández (Francia)

MIN. 37/ 2-1

¡Goool! Griezmann cobra raso y al contrapié del portero croata para adelantar a Francia.

MIN. 35/ 1-1

Tras revisar el VAR, el árbitro argentino Néstor Pitana marca penalti a favor de Francia.

MIN. 33/ 1-1

Tras un tiro de esquina cobrado por Francia, los franceses reclaman una mano de Perisic.

MIN. 28/ 1-1

¡Goooool! Tras tiro libre cobrado por Croacia, una serie de rebotes en el área, la prende Ivan Perisic y fusila el marco francés.

MIN 27/ 1-0

El árbitro muestra tarjeta amarilla para Ngolo Kante (Francia).

Cometió una falta clara sobre Perisic para frenar la contra de Croacia.

MIN. 23/ 1-0

Ivan Rakitic prende volea un centro pasado, peor la manda muy por encima del marco galo.

MIN. 18/ 1-0

¡Goool! Antoine Griezmann cobra tiro libre en las afueras del área, el croata Mario Mandzukic intenta despejar de cabeza y la introduce en propia puerta.

MIN. 16/ 0-0

Mbappé trata de ingresar en el área, pero la defensa croata está atenta para sacar el peligro.

MIN. 15/ 0-0

Perisic tiene otro acercamiento croata, pero falla en el último toque. Croacia ha comenzado bien. Han hecho una buena posesión del balón en los primeros 15 minutos. No hemos visto Francia todavía.

MIN. 13/ 0-0

Umtiti da pase a Giroud para el primer acercamiento francés, pero es demasiado largo.

MIN. 9/ 0-0

Strinic se ha mostrado muy activo por la banda izquierda. Buen comienzo para Croacia, más agresivo y concentrado. Parece difícil para Les Bleus lograr tres pases seguidos.

MIN. 7/ 0-0

Ivan Strinic intenta centrar al área, pero llega Mbappé para despejarla.

MIN. 2/ 0-0

Ivan Pericis tiene la primera aproximación del juego, pero la defensa francesa estuvo atenta para despejar.

MIN. 1/ 0-0

Arranca la gran final entre Francia y Croacia por el título de la Copa del Mundo.

PREVIO

Las selecciones de Francia y Croacia saltan al campo para escuchar los himnos nacionales de sus respectivos países.

INAUGURACIÓN

Will Smith, Nicky Jam y Era Estrefi prendieron al mundo entero durante la ceremonia de clausura de Rusia 2018, donde interpretaron el tema Live it up.

La fiesta fue aderezada por un mosaico de la cultura rusa y la presencia de la estrella brasileña Ronaldinho.