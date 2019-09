Francia rompe racha de 13 aÃ±os de EU y es el rival de Argentina en semifinales del Mundial de BÃ¡squet

Las rachas están hechas para romperse, y si había un momento de peligro para Estados Unidos era este Mundial de básquet 2019. Esa sensación que se generó en la previa por las bajas de las principales estrellas, y que se potenció con algún flojo rendimiento en China, se convirtió en realidad.

El miércoles 11 de septiembre quedará marcado en la historia como el día en que el Team USA fue derrotado después de un largo tiempo. Y Francia, el responsable del golpe.

.@FRABasketball 🇫🇷 defeat @usabasketball 🇺🇸 with an 89-79 victory to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! 🎉 #FRAUSA pic.twitter.com/mSoQYOKPih