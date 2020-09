Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Francis Ford Coppola lanzará nueva versión de El Padrino 3

El nuevo corte llevará por título 'The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone'

Noroeste / Redacción

04/09/2020 | 10:09 AM

"El Padrino 3" fue la película que marcó el final de la familia Corleone, sin embargo, en su momento, recibió críticas debido a su decepcionante final. Ahora, 30 años después, los seguidores de la trilogía podrán gozar una vez más del filme de Francis Ford Coppola, pero con un final más digno que el mostrado en 1990, citó informador.mx. El nuevo corte llevará por título "The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone" y mostrará la visión original del director Coppola y del guionista Mario Puzo. De acuerdo al cineasta, el nuevo nombre es "un reconocimiento al título preferido de Mario y al mío, donde se mostrarán nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en 'El Padrino: Parte III'". Para esta nueva edición, el director de 81 años y su equipo de producción restauraron la cinta en formato 4K. Para conseguirlo, examinaron 300 cajas de película negativa y la producción pudo reemplazar más de 50 ópticas de menor resolución para eliminar cualquier mancha o irregularidad. "Para esta versión del final, hice un nuevo comienzo y un final, reorganicé algunas escenas, tomas y partes musicales. Con dichos cambios, sumados al metraje y sonido restaurado, para mí, es una conclusión más apropiada para 'El Padrino' y 'El Padrino: Parte 2'", comentó el director estadounidense. La película tendrá un estreno mundial limitado en diciembre, para después estar disponible en las plataformas digitales. "El Padrino III" se estrenó el 20 de diciembre de 1990, 16 años después de la segunda entrega. A pesar de no ser tan aclamada como sus antecesoras, fue nominada a siete premios Óscar, incluidas las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto.

