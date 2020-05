Francisco Acosta sintiÃ³ nervios al debutar en el Cibacopa con Venados

Francisco Acosta sintió nervios al debutar en el Cibacopa con Venados

El jugador mazatleco admite que se sintió nervioso, pero a la vez contento

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El mazatleco Francisco Acosta Carmona vivió nervios como todo jugador juvenil al momento de debutar.

El jugador de Venados de Mazatlán Basketball aún tiene en su mente el momento de su presentación en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

“En la inauguración aquí en Mazatlán me sentí un poco nervioso, pero a la vez muy contento de estar ahí presente”, recordó Acosta Carmona.

“Muchos amigos fueron a ver el juego, a Jalisco no asistí porque tenía un compromiso muy importante con mi escuela que no me permitió ir”.

El estudiante del Instituto Cultural de Occidente se siente agradecido de aprender de los mejores.

“Desde el primer día que fui me gustó mucho jugar con elementos tan capaces, de tanto talento, tanto extranjeros como mexicanos, la verdad no fue mucho el tiempo que duramos entrenando antes de la contingencia, pero aprendí mucho de todos ellos”.

El popular Frank, como lo conocen en el ámbito basquetbolero, espera que la pandemia culmine lo más pronto posible.

“Espero que esto pase pronto para volver a los entrenamientos, y seguir aprendiendo y creciendo tanto como jugador y persona”.