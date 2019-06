Francisco Campos encabeza a los guindas en el Juego de Estrellas de la LMB

El ahora coach de pitcheo de los Tomateros de Culiacán recibirá un homenaje

Noroeste / Redacción

Al ser designado como abridor para el próximo Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, el coach de pitcheo de los Tomateros de Culiacán, Francisco Campos, se convertirá en el primer lanzador con 10 aperturas en dicho evento, con lo cual aumenta su marca de todos los tiempos en este rubro.

Además de la responsabilidad que tendrá en el montículo al defender los colores de la Zona Sur, Campos recibirá un merecido homenaje por su trayectoria. Este encuentro se realizará en el Estadio Alfredo Harp Helú, el próximo domingo 16 de junio y representará su participación número 16 en un Juego de Estrellas.

“Es una temporada muy emocionante para mi persona, es el retiro, es el último año en activo, me hacen la invitación para el Juego de Estrellas, me hacen la invitación para lanzar como iniciador, es para mí muy motivante estar representando a la Zona Sur, es para mí muy importante el que equipos, amigos, me estén haciendo homenajes de retiro y la verdad yo me siento muy contento, muy agradecido con cada uno de ustedes, no tengo palabras, sólo emociones por esta larga carrera que Dios me ha permitido jugar”, afirmó el derecho nativo de Guaymas, Sonora.

A sólo una victoria de llegar a los 200 juegos ganados en LMB, Campos comentó que su meta es seguir aprendiendo para aportar desde el cuerpo técnico una vez retirado, agregando que no descarta la posibilidad de convertirse en dirigente en un futuro.

“Ahorita yo tengo bien definido lo que estoy haciendo, ya sería más adelante y pensando y poniendo las piezas donde quiero estar, primero tengo que aprender y en esa etapa estoy, ahorita estamos gracias a Dios en el cuerpo técnico con Piratas de Campeche, entonces hay que ir aprendiendo, teniendo experiencias y todo ese tipo de cosas, a futuro ¿por qué no? pensarlo y soñarlo de dirigir un equipo, estar al frente y también dar las victorias que a todo mánager le gustaría tener”, puntualizó.

Otros peloteros guindas seleccionados son Manny Barreda y James Russell de los Toros de Tijuana, Ramiro Peña de los Sultanes de Monterrey y Romario Gil de los Acereros de Monclova, quienes defenderán la casaca de la Zona Norte. Por su parte, Ronier Mustelier con los Olmecas de Tabasco y Jesús Fabela de los Diablos Rojos del México, defenderán junto a Campos los colores de la Zona Sur.