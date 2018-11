Francisco CÃ©spedes se recupera en su casa

Francisco Céspedes se recupera en su casa

El diagnóstico médico del cantautor fue una angina de pecho o preinfarto debido a una descompensación de la tensión arterial

Noroeste / Redacción

13/11/2018 | 10:55 AM

MÉXICO._ Luego del preinfarto que sufrió el sábado en Cancún, el cantautor Francisco “Pancho” Céspedes reposa en su casa, donde es atendido las 24 horas del día por su cardiólogo y clínico.

“Como soy yo el que estoy escribiendo esto ya saben que estoy vivo y que el dolor en el pecho fue disminuyendo hasta hoy desaparecer. A la palabra Infarto, que utilizan estos sensacionalistas sin saber, pueden añadirle PRE antes, llamarle angina de pecho, aviso de tensiones acumuladas, etc.”, comentó el artista.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico médico fue una angina de pecho o preinfarto debido a una descompensación de la tensión arterial, por lo que deberá descansar. Céspedes se incorporará a sus labores después del 20 de noviembre, si los médicos lo autorizan.

“Se elevó mucho mi presión arterial y los niveles de glucosa en sangre. Dice el cardiólogo y el clínico, que son mis doctores cubanos de siempre, y de más está decir que confío en ellos con ‘los ojos cerrados’, que cuidándome podré seguir haciendo canciones y subirme a los escenarios”, externó.

Debido a que el cantante de origen cubano nacionalizado mexicano ha recibido innumerables muestras de cariño tras el susto del fin de semana, agradeció a través de sus redes sociales a todos sus seguidores.

“Estoy más preocupado por las noticias y la incidencia en los sentimientos de las personas que me relacionan con su vida a través de mis canciones y/o amistades de ahora o de siempre que por mí”, escribió.

El intérprete envió besos y abrazos a sus amigos, a las personas de buena voluntad e incluso a cierta prensa seria, ante su preocupación y la alarma causada por esa situación inevitable.

“Ahhh otra cosa y sin exceso de valentía: hoy estamos aquí y luego... no sé, porque no he cruzado el umbral jajaja. Hoy el día está claro e iluminado aquí en Cancún, lo estoy disfrutando a través de la ventana...”, bromeó.

En particular agradeció a sus compañeros los cantantes Carlos Cuevas y Jorge “Coque” Muñiz, con quienes participa en el espectáculo Hagamos un trío, por haber asumido en Torreón la presentación que tenían programada.

'BICHO BUENO, NUNCA MUERE'

“Bicho bueno: nunca muere”, así finalizó la publicación en Facebook de Juan Pin Vilar, mejor amigo de Pancho Céspedes, cuando da noticias y agradece a todos por la preocupación.

PARA SABER

El cantautor cubano Francisco Céspedes sufrió un preinfarto el sábado mientras se encontraba en Cancún, pero ya se encuentra estable y recuperándose.

Se difundió la noticia de que era un infarto, sin embargo la familia y el propio Pancho Céspedes aclararon el malentendido a través de las redes sociales.