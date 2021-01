Regional mexicano

Francisco El Gallo Elizalde estrena el tema Huye

Con este sencillo de su autoría, el cantante muestra su versatilidad en el ambiente musical

Noroeste / Redacción

Ya está disponible en todas las plataformas digitales “Huye”, nuevo sencillo de Francisco “El Gallo” Elizalde, con el que a ritmo de banda destaca sus facetas como intérprete y compositor, al ser él mismo autor de dicho tema.

"Huye” brinda la posibilidad de expresar con música una situación complicada por no poder entregarse a una sola relación y no querer lastimar a la persona que lo entrega todo, un corte romántico que sin duda muestra la versatilidad que posee “El Gallo”.

Este 2021 se visualiza muy prometedor para Francisco “El Gallo” Elizalde, pues bajo el sello discográfico Live Music Group prepara sorpresas para seguir consolidándose en el regional mexicano, pero sobre todo para seguir llegando al corazón de sus fans.

"El problema es que hago daño a quien me ama el problema es que te amo, más que a nada, porque no he nacido para una persona soy ave de paso, maldita la hora en que te cruzaste en el mismo camino huye cuando puedas por favor te pido”, son algunas de las letras que se pueden escuchar en la melodía.

“Huye” ya se puede disfrutar en todas las plataformas digitales y el videoclip está próximo a estrenarse con la promesa de ofrecer al público una producción visual de gran nivel.

Además de su faceta como músico y compositor Francisco “El Gallo” Elizalde no deja de lado el aspecto empresarial, al continuar promoviendo “Auténtico Corajillo”.