Francisco Lindor estÃ¡ enfocado en el 2020, no en su futuro

Francisco Lindor está enfocado en el 2020, no en su futuro

El puertorriqueño ha estado involucrado en rumores de cambio desde 2019

Noroeste / Redacción

CLEVELAND._ Practicar en un estadio vacío hace mucho más fácil que la risa del torpedero puertorriqueño de los Indios, Francisco Lindor, se amplifique por todo el Progressive Field, incluso si su rostro está cubierto por una mascarilla.

Las medidas de salud y seguridad han hecho de los Entrenamientos de Verano algo bastante diferente a los Entrenamientos de Primavera, pero la personalidad de Lindor no ha cambiado. El boricua salió de la cueva con el piloto Terry Francona para realizar sus prácticas de bateo el lunes y le dijo al capataz que se aplicara líquido desinfectante antes de pasarle una botella. Sin embargo, Francona no sabía que se estaba echando en las manos un aerosol de la sustancia pegajosa para batear.

“Casi lo dejamos en libertad”, bromeó Francona. “Me apliqué un poco de alcohol para quitarlo. Algo para quitar sustancias adhesivas. Pero me quedó por todas partes. Debo reconocer que es divertido. Me ha gustado divertirme un poco con los muchachos”.

Lindor es uno de los mejores jugadores en todo el beisbol, pero su personalidad divertida hace un poco difícil que la afición de la Tribu pueda pensar en decirle adiós a su estrella en un futuro cercano. Lindor está programado para convertirse en agente libre al final de la campaña del 2021.

El infielder probablemente represente un tema candente en esta fecha límite de cambios del 31 de agosto, y si permanece en Cleveland en la temporada muerta, volverá a ser el centro de atención en las Reuniones Invernales. Pero en los últimos meses sin beisbol, Lindor ha dicho que no ha tenido tiempo para pensar en su futuro con el club.

“No he pensado en eso, porque hay otras cosas que me preocupan y una de ésas es esta pandemia”, declaró Lindor. “Hicimos un gran trabajo durante los primeros dos meses y de repente nadie quiso seguir las medidas. No debemos vivir con miedo, pero debes respetar al prójimo. Respetar tus alrededores, porque puedes estar en gran salud sin que nada te pase, pero otra persona no tendrá la misma fortuna. Por eso, comprender que cuidarte o cuidar a los demás es muy importante.

“He estado pensando más sobre todo eso y todos los ajustes que debemos hacer para que el equipo siga adelante, que si me quedaré en Cleveland. Eso debe ser lo último en la lista”.

Durante los últimos tres meses, Lindor ha podido batear, fildear rodados, levantar pesas y enfrentar a algunos lanzadores en algunas instalaciones cerca de su hogar en la Florida. Además, también fue el representante de los Indios durante las negociaciones para iniciar la temporada entre la Asociación de Jugadores y Major League Baseball, un proceso que el jugador del cuadro calificó como agradable e informativo.

“Me alegro de que vayamos a poder jugar”, dijo Lindor. “Es interesante ser parte de los diálogos y me hicieron entender la posición de ambas partes. Honestamente, fue algo divertido. Fue divertido ver y ser parte de esa dinámica. Estoy consciente de la situación (sobre las negociaciones de un Convenio Colectivo) para el 2021 y pienso que quedamos en un buen lugar, con la idea de que cada jugador sabe lo que puede suceder y ellos están conscientes de la situación. Fue algo bien interesante”.

Mientras los clubes y MLB están tratando de pulir algunas asperezas para adquirir los resultados de las pruebas del COVID-19, Lindor se siente optimista de que se la campaña se podrá completar con éxito.

“Pienso que los coaches y todos aquí hemos hecho un gran trabajo para protegernos uno al otro”, señaló Lindor. “Pero, de cualquier manera, estamos expuestos al virus todos los días. Nos podríamos contagiar en cualquier parte -- hasta sin querer -- y pienso que existe una gran posibilidad de que podamos jugar toda la temporada, pero debemos hacer un buen trabajo de protegernos uno al otro si es necesario”.

Por otra parte, los Indios continuarán preparándose para el Día Inaugural. Pero después de las marchas y protestas en los Estados Unidos en contra de la injusticia social, han surgido pláticas sobre el tema. Por eso la Tribu anunció el viernes que comenzará diálogos sobre la mejor solución en torno al nombre del equipo. En típica forma de Lindor, el campocorto afirmó que quiere hacer todo lo posible para que más personas estén en armonía.

“Sé que la sociedad está pasando por un gran cambio, y es hora de ver esos cambios”, indicó Lindor. “Por eso, siguiendo ese tema, estoy dispuesto a ver un cambio de nombre si le puede brindar amor, felicidad y más paz al mundo”.