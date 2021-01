Francisco Lindor y Carlos Carrasco pasan de Indios a Mets

NUEVA YORK._ Los Mets de Nueva York concretaron el jueves un cambio con los Indios de Cleveland por el torpedero puertorriqueño Francisco Lindor y el derecho venezolano Carlos Carrasco.

El infielder venezolano Andrés Giménez, el infielder dominicano Amed Rosario, el derecho Josh Wolf y el jardinero Isaiah Greene pasarán de Nueva York a Cleveland.

Welcome to New York! 🍎

We’ve acquired Francisco Lindor and Carlos Carrasco. #LGMhttps://t.co/Bc0fICHUKn