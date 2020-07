Francisco Palencia se muestra confiado en que el gol llegarÃ¡ pronto al MazatlÃ¡n FC

FUTBOL

Francisco Palencia se muestra confiado en que el gol llegará pronto al Mazatlán FC

El director técnico habló al término del juego que el club sinaloense perdió 1-0 ante Atlas

Noroeste / Redacción

Pese a que tras dos encuentros amistosos en la actual Copa GNP por México, el conjunto de Mazatlán no ha conseguido marcar un solo gol en 180 minutos, el técnico de esta floreciente escuadra no pierde la cabeza ni se desespera ante la carencia de definición por parte de sus dirigidos.

Mazatlán empató sin goles ante Tigres y cayó ante Atlas por la mínima diferencia. A pesar de esta situación, Juan Francisco Palencia no pierde los papales.

"No podemos caer en desesperación ni debemos caer en ansiedad de que no llega el gol. Si te pones a pensar en el futuro te preocupas, caes en ansiedad si piensas en el pasado, en lo que tendría que haber hecho. Hay que dar carpetazo, el pasado es información que usaré para el presente y no pensar en que si la metemos o no.

"Nos pondremos a trabajar en la definición sobre todo, el partido pasado y hoy contra Atlas hizo bastantes jugadas de gol, provocó muchas, terminó y me gusta, no estuvimos atinados pero ya estarán en eso. No me preocupa lo importante es que estamos construyendo y teniendo un equipo que provoca jugadas de gol, buscar el arco hasta que podamos marcar y lo tienen claro mis jugadores", expuso el técnico del conjunto porteño en la conferencia virtual post partido.

Palencia se mostró satisfecho y optimista por lo que muestra su conjunto en el campo, donde ha desarrollado lo que él desea que realicen.

"El equipo jugó a lo que habíamos planeado: posesión de pelota, tuvimos ocasiones de gol. Tuvimos ciertos percances por errores propios personales pero en general fue un partido que me gustó cómo se comportaron los chicos y vamos por buen camino, fortaleciendo las raíces del árbol de Mazatlán. Perdemos el juego en jugada a balón parado pero los chicos jugaron el fútbol que me gusta y puntualmente perdemos el partido pero si seguimos de esta manera, lo normal es que tengamos mas victorias", señaló.

Agregó que su idea futbolística se puede implementar, debido a que con la base de Monarcas Morelia, el equipo jugaba similar a lo que muestra actualmente.

"No cambia el modelo y el estilo con tenencia y tener al equipo junto, pero el modelo no deja de cambiar. Tienen tanta hambre de aprender y tanta hambre de progresar y tenemos esa información y herramientas para sumar dentro de lo que ya tenían y pusimos y seguiremos poniendo hasta que este equipo siga jugando bien al futbol y será valiente al sacar la pelota, no vamos a jugar directo, nunca vamos a tirar un pelotazo y los chicos por características se adecuan al modelo de juego que tenemos", expresó.

Finalmente reveló que mañana se incorporará al plantel el chileno Jorge Valdivia, y aseguró no tener información sobre alguna eventual salida de Sebastián Vegas; agregó que hoy no tiene claro con quiénes podrá contar para el encuentro ante Chivas.