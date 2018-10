Francisco, quien atropellÃ³ a maestros de danza, es jubilado de la UAS

Maestros atropellados en Culiacán

CULIACÁN._ Francisco "N", quien está acusado del homicidio culposo de los maestros de danza, Berenice y Omar; y de las lesiones culposas a Marina, es trabajador jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, según informó el Ministerio Público, este martes en la audiencia pública.

Noroeste verificó que Francisco "N" aparece en la lista de trabajadores jubilados, que tiene pública la UAS, en su página de internet.

Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la UAS, señaló que le hecho de que Francisco sea jubilado de la Universidad, no la afecta, pues ya no existe relación laboral con él.

"A mí no se me ha notificado y si fue o no egresado de la Universidad de agronomía, o si lo conocimos o no, eso es ya es algo que no es incluyente al rol de la Universidad", dijo.

"Si él hizo una actividad inadecuada como ciudadano pues tendrá que responder", señaló.

El martes, Francisco fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio culposo de Berenice y Omar, y lesiones culposas a Marina.

